Le Premier ministre polonais dit avoir informé Merkel de son intention de mettre son veto au budget de l’UE Mateusz Morawiecki Premier ministre Angela Merkel

Le Premier ministre polonais a déclaré vendredi qu’il avait confirmé à la chancelière allemande Angela Merkel que Varsovie était prête à bloquer l’énorme budget de l’UE et le programme de relance parce qu’il est lié aux normes démocratiques des États membres.

Mateusz Morawiecki a écrit sur Facebook qu’il s’était entretenu avec Merkel, dont le pays détient la présidence tournante de l’Union européenne, du budget de 1,8 billion d’euros (2,1 billions de dollars) pour 2021-2027 et du programme de récupération des coronavirus, qui doit être mis en œuvre en janvier.

Il a dit qu’il avait demandé à Merkel d’aider à trouver une solution à l’impasse dès que possible.

La Pologne et la Hongrie protestent contre le projet de budget et le paquet parce qu’il inclut un nouveau mécanisme qui permet de refuser les fonds aux membres qui ne répondent pas aux normes démocratiques. Ils craignent d’être ciblés, car l’UE a ouvert des procédures judiciaires contre les deux membres en raison de leur état de droit, en particulier dans le système judiciaire et les médias.