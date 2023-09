Le Premier ministre polonais demande à Zelensky d’Ukraine de « ne plus jamais insulter » le peuple polonais | Guerre Russie-Ukraine

Le Premier ministre polonais a demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de ne plus jamais « insulter » les Polonais, revenant à une rhétorique dure à l’égard de Kiev après que le président polonais ait cherché à désamorcer un différend latent entre les deux pays sur la question des importations de céréales ukrainiennes.

Zelensky a provoqué la colère de ses voisins de Varsovie – un allié militaire clé contre la Russie – lorsqu’il a déclaré cette semaine à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York que Kiev s’efforçait de préserver les routes terrestres pour ses exportations de céréales dans un contexte de blocus russe de la mer Noire, mais que Le « théâtre politique » autour des importations de céréales aidait la cause de Moscou.

La Pologne a prolongé la semaine dernière son interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes dans le cadre d’une mesure unilatérale qui rompt avec une décision de l’Union européenne. Cette décision a ébranlé les relations de Kiev avec Varsovie, considérée comme l’un de ses plus fidèles alliés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière.

« Je… veux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais, comme il l’a fait récemment lors de son discours à l’ONU », a déclaré vendredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors d’un rassemblement électoral, selon l’agence de presse officielle PAP.

Plus tôt vendredi, le président polonais Andrzej Duda a déclaré que le différend entre la Pologne et l’Ukraine sur les importations de céréales n’affecterait pas de manière significative les bonnes relations bilatérales, dans le but apparent d’apaiser les tensions.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que le différend sur l’approvisionnement du marché polonais en céréales ukrainiennes constitue un fragment absolu de l’ensemble des relations polono-ukrainiennes », a déclaré Duda lors d’une conférence d’affaires. « Je ne pense pas que cela puisse avoir un impact significatif sur eux, nous devons donc résoudre ce problème entre nous. »

Le commentaire de Duda fait suite à la déclaration du Premier ministre Morawiecki selon laquelle la Pologne n’enverrait plus d’armes à l’Ukraine dans le contexte du conflit céréalier.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine parce que nous armons désormais la Pologne d’armes plus modernes », a déclaré Morawiecki mercredi, selon les médias locaux.

La Pologne doit organiser des élections législatives le 15 octobre, et le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir de Morawiecki a été critiqué par l’extrême droite pour ce qu’il considère comme l’attitude servile du gouvernement à l’égard de Kiev.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a déclaré dans un article de Politico que la Pologne souhaitait voir « un État ukrainien fort émerger de cette guerre, doté d’une économie dynamique », et que Varsovie « continuerait à soutenir les efforts de l’Ukraine pour rejoindre l’OTAN et l’UE ».

Cependant, s’adressant aux journalistes à New York, Rau a déclaré que même si la Pologne n’avait pas changé sa politique à l’égard de l’Ukraine, il y avait eu un « changement radical dans la perception de l’opinion publique polonaise » des relations entre les deux pays.

Interrogé par l’agence de presse PAP sur ce qu’il faudrait faire pour améliorer cette perception, Rau a déclaré que rétablir l’atmosphère nécessiterait un effort diplomatique « titanesque ».

La Slovaquie, la Pologne et la Hongrie ont imposé des restrictions nationales sur les importations de céréales ukrainiennes après que l’exécutif européen a décidé de ne pas étendre son interdiction d’importation à ces pays ainsi qu’à la Bulgarie et à la Roumanie, autres membres de l’UE.

Les pays ont fait valoir que les produits agricoles ukrainiens bon marché – destinés principalement à transiter plus à l’ouest et vers les ports – étaient vendus localement, ce qui nuisait à leurs propres agriculteurs.

S’exprimant vendredi au Canada, Zelensky n’a pas mentionné les tensions avec la Pologne, mais a déclaré que lorsque l’Ukraine manquait de soutien, la Russie était renforcée.

« Vous aidez soit l’Ukraine, soit la Russie. Il n’y aura pas de médiateurs dans cette guerre. En affaiblissant l’aide à l’Ukraine, vous renforcerez la Russie », a déclaré Zelensky aux journalistes après une rencontre avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Et une Russie puissante et qu’attendre d’elle… Je pense que l’histoire, dans les livres et les témoignages, a depuis longtemps répondu à cette question. Si quelqu’un veut prendre un risque, qu’il affaiblisse l’aide aux Ukrainiens », a-t-il déclaré, selon un communiqué publié sur le site Internet. Site Internet du président ukrainien.

« Pour être franc et honnête, il faut lutter pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme », a-t-il ajouté.

Le Kremlin a déclaré vendredi qu’il surveillait de près la situation entre Kiev et Varsovie, ajoutant que les tensions augmenteraient inévitablement entre Kiev et ses alliés européens à mesure que le conflit sur les céréales s’intensifierait.

« Nous prévoyons que ces frictions entre Varsovie et Kiev vont s’accentuer. Les frictions entre Kiev et les autres capitales européennes vont également s’accentuer avec le temps. C’est inévitable », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Nous suivons bien sûr cela de près », a déclaré Peskov, qualifiant Kiev et Varsovie de « principaux » centres de russophobie.