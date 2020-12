Les dirigeants de l’UE27 devront peut-être tenir une autre réunion pour obtenir un accord sur le budget à long terme du bloc et le fonds de relance du coronavirus, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

«Il peut arriver qu’un autre sommet soit nécessaire… peut-être qu’il y aura plus de longs mois de négociations et un éventuel budget prévisionnel. Aucun scénario ne doit être exclu à ce stade », a déclaré Morawiecki lors d’une conférence de presse à Varsovie, a rapporté Reuters.

Le même jour, le Premier ministre polonais a rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, alors que les deux pays préparent leurs prochaines étapes pour tenter de dissocier l’accès des fonds européens au respect de l’État de droit. Jeudi, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union devraient se réunir à Bruxelles pour discuter d’un certain nombre de questions, y compris l’impasse du paquet de récupération du coronavirus, les mesures possibles contre la Turquie en raison de ses activités en Méditerranée orientale.

La semaine dernière, les deux pays ont réitéré leur position ferme sur la question, affirmant qu’ils n’accepteraient qu’une solution qui profite aux deux et qu’ils attendaient de nouvelles propositions de la présidence allemande du Conseil de l’UE. Alors que le bloc subit déjà les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, la Commission envisage des moyens de contourner la Hongrie et la Pologne dans le paquet de 1,8 billion d’euros de récupération du coronavirus, dans le but de faire pression sur les deux pays pour qu’ils abandonnent leur veto et permettent L’argent de l’UE circule vers les États membres d’ici la mi-2021.

Bruxelles a fréquemment tiré sur Budapest et Varsovie pour leurs pratiques en matière de liberté des médias, d’indépendance judiciaire et de migration, dans ce que les deux pays considèrent comme une tentative des bureaucrates européens de les faire chanter.