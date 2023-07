Le Premier ministre polonais aurait averti le groupe de mercenaires russes Wagner de se rapprocher de la frontière du pays de l’OTAN

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki aurait averti samedi qu’un groupe d’environ 100 mercenaires russes de Wagner traversait la Biélorussie plus près de la frontière polonaise.

La Pologne, à la fois membre de l’Union européenne et de l’OTAN, a accusé la Biélorussie de mener une « guerre hybride » pour faciliter la migration illégale à la frontière polonaise, suggérant que Minsk a encouragé les migrants à se rendre en Biélorussie sous la fausse promesse d’un accès facile à l’Union européenne. , a rapporté la BBC.

Lors d’une conférence de presse dans une usine d’armement à Gliwice, dans le sud de la Pologne, où des chars Leopard utilisés par l’armée ukrainienne sont en cours de réparation, Morawiecki a déclaré qu’une centaine de mercenaires wagnériens s’étaient déplacés près de Suwalki Gap, selon l’Associated Press. La région est un tronçon stratégique du territoire polonais situé entre la Biélorussie et Kaliningrad, un territoire russe séparé du continent. Le Suwalki Gap longe également la frontière longue de 60 miles entre la Pologne et la Lituanie, un autre État membre de l’Union européenne.

Morawiecki a affirmé que les mercenaires pourraient se présenter à tort comme des gardes-frontières biélorusses pour aider les migrants à se déplacer vers l’UE.

« Maintenant, la situation devient encore plus dangereuse », a déclaré Morawiecki, ajoutant que « c’est certainement un pas vers une nouvelle attaque hybride sur le territoire polonais ».

Des milliers de mercenaires russes auraient déménagé en Biélorussie depuis la rébellion de courte durée du mois dernier orchestrée par le patron de Wagner Yevgeny Prigozhin, qui a fait sa première apparition publique depuis le coup d’État manqué il y a quelques jours alors qu’il assistait à un sommet africain en Russie célébrant le coup d’État au Niger.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré au président russe Vladimir Poutine lors d’une conversation le week-end dernier qu’il garderait les mercenaires Wagner dans le centre de la Biélorussie.

« Ils demandent d’aller vers l’ouest … de faire un voyage à Varsovie », a déclaré Loukachenko à Poutine, faisant référence à la capitale polonaise. « Mais bien sûr, je les garde dans le centre de la Biélorussie, comme convenu. »

Le ministère polonais de l’Intérieur a déclaré jeudi que la Pologne, la Lituanie et la Lettonie pourraient prendre la décision conjointe de fermer leurs frontières avec la Biélorussie si des incidents avec des mercenaires Wagner se déroulaient à la frontière.

La frontière entre la Pologne et la Biélorussie est déjà tendue depuis quelques années, depuis qu’un grand nombre d’immigrants du Moyen-Orient et d’Afrique ont commencé à arriver. Le gouvernement polonais a accusé la Russie et la Biélorussie d’utiliser les migrants pour déstabiliser la Pologne et d’autres pays de l’UE et a réagi en construisant un haut mur le long d’une partie de sa frontière avec la Biélorussie.

