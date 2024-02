Le Premier ministre polonais affirme que les autorités du gouvernement précédent ont largement et illégalement utilisé le logiciel espion Pegasus.

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le nouveau Premier ministre polonais a déclaré mardi qu’il disposait de documents prouvant que les autorités de l’État sous le gouvernement précédent avaient utilisé les puissants Logiciel espion Pegasus illégalement et ciblait une « très longue » liste de victimes de piratage informatique.

Donald Tusk a fait cette annonce lors d’un point de presse aux côtés Président Andrzej Duda, un opposant politique aligné sur le précédent parti au pouvoir. L’utilisation de Pegasus aurait eu lieu sous le gouvernement dirigé par le parti de droite Droit et Justice.

Pegasus donne aux opérateurs un accès complet à un appareil mobile, leur permettant d’extraire des mots de passe, des photos, des messages, des contacts et des historiques de navigation, et d’activer le microphone et la caméra pour une écoute en temps réel.

Tusk a déclaré qu’il partageait des informations avec Duda qui montraient une large utilisation du Spyware en Pologne.

“Ce n’est qu’un échantillon des documents qui sont à votre disposition, Monsieur le Président”, a-t-il déclaré au début d’une réunion du Conseil des ministres, un format de consultation entre le président et le gouvernement. Duda a convoqué la réunion pour discuter d’autres questions.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait demandé au ministre de la Justice et au procureur général de fournir à Duda des documents qui « confirment à 100 % l’achat et l’utilisation de Pegasus de manière légale et illégale ».

Le président n’a pas répondu publiquement.

Tusk a pris le pouvoir en décembre à la suite des élections d’octobre qu’il a remportées à la tête d’une large alliance centriste. Cela a marqué la fin de huit années de règne de Droit et Justice, un parti populiste que le Union européenne accusé d’éroder les normes démocratiques.

Le nouveau parlement a créé une commission spéciale pour enquêter sur qui a utilisé Pegasus et contre qui pendant les années de gouvernement de Droit et Justice.

« La liste des victimes de ces pratiques est malheureusement très longue », a déclaré Tusk. Cette liste n’a pas été rendue publique.

Plusieurs opposants polonais au gouvernement précédent ont été ciblés par Pegasus, un programme espion créé par le groupe israélien NSO, selon les conclusions du Citizen Lab à but non lucratif de l’Université de Toronto. exclusivement rapporté par Associated Press.

“Cela donne raison aux victimes et aux méthodes techniques et médico-légales que nous avons utilisées pour confirmer les infections”, a déclaré John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab qui a découvert les premiers cas d’utilisation de Pegasus en Pologne.

“Les logiciels espions commerciaux comme Pegasus sont dangereux pour la démocratie et comportent un potentiel d’abus intégré”, a déclaré Scott-Railton dans une déclaration à l’AP.

Le groupe NSO a déclaré qu’il ne vendait ses logiciels espions qu’à des agences gouvernementales légitimes d’application de la loi et de renseignement, approuvées par le ministère israélien de la Défense pour une utilisation contre les terroristes et les criminels. Mais des preuves sont apparues selon lesquelles les militants des droits humains et les hommes politiques sont pris pour cibles par les gouvernements du monde entier.

Certains de ceux qui ont été piratés ont reçu des notifications sur leur iPhone du fabricant de téléphones Apple, puis se sont tournés vers Citizen Lab pour confirmation.

Scott-Railton a déclaré que la confirmation de Tusk « affirme le rôle clé que jouent les notifications de menaces d’Apple dans la responsabilisation des abus de logiciels espions commerciaux. En Pologne, ces notifications ont été le premier signe pour les chercheurs et les journalistes qu’un scandale de logiciels espions les guettait.»