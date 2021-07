Le Premier ministre par intérim d’Haïti dit qu’il démissionnera après que les puissances américaines et occidentales aient approuvé son rival dans un revirement soudain

Le Premier ministre par intérim – qui a également occupé le poste de président depuis que Moise a été abattu par des hommes armés au début du mois – a déclaré lundi au Washington Post qu’il se retirerait de la direction. Il a déclaré qu’après plusieurs réunions, il avait accepté de laisser la place au neurochirurgien Ariel Henry, que Moise avait choisi pour être premier ministre quelques jours seulement avant son meurtre le 7 juillet.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas intéressé par cette bataille, ni par aucune sorte de prise de pouvoir », a déclaré Joseph, ajoutant qu’il avait pris la décision dimanche « pour le bien de la nation ».

Le président était un ami pour moi. Je suis juste intéressé à voir justice pour lui.

Dans les jours qui ont suivi la mort de Moise, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington continuerait de travailler avec Joseph en tant que leader légitime d’Haïti, tandis que l’envoyée de l’ONU en Haïti, Helen La Lime, a également soutenu le gouvernement de Joseph jusqu’à la prochaine élection. Samedi, cependant, un important groupe de diplomates internationaux connu sous le nom de Core Group a brusquement fait volte-face, publiant une déclaration appelant Henry et Henry seuls à former un « gouvernement consensuel et inclusif ». Il ne faisait aucune mention de Joseph, qui avait auparavant été ministre des Affaires étrangères de Moise.

Le Core Group est composé d’ambassadeurs des États-Unis, de France, d’Allemagne, d’Espagne, de l’UE, du Canada et du Brésil, ainsi que des représentants de l’ONU et de l’Organisation des États américains (OEA).

Bien que ni les États-Unis ni l’ONU n’aient expliqué ce revirement soudain, certains groupes de la société civile haïtienne étaient ambivalents quant au prochain changement de direction, considérant Henry comme à peine plus qu’une extension de l’administration de Moise.

« Nous sommes indifférents à cette nouvelle. Ariel Henry a été désigné Premier ministre par Jovenel Moise », a déclaré l’avocat Samuel Madistin, qui dirige un groupe de défense des droits à Port-au-Prince. « Nous n’avons pas le sentiment ou la conviction que cela changera… les politiques ratées de Jovenel Moise qui ont conduit le pays à l’échec dont nous sommes tous témoins.

Un conflit de leadership a éclaté presque immédiatement après la mort de Moise, avec un groupe de sénateurs haïtiens ayant précédemment déclaré qu’Henry était le Premier ministre légal, insistant également sur le fait que le politicien Joseph Lambert devrait être président. Le sénat haïtien manque actuellement de quorum, cependant, car les élections ont expiré au cours de la dernière année au milieu d’une crise politique qui a précédé l’assassinat de Moise.

Le sénateur Patrice Dumont, qui ne soutient pas la revendication de Lambert à la présidence, a critiqué le prétendu accord conclu par Joseph et Henry, déclarant au Post que la décision venait de « en dehors du peuple haïtien » et est « loin de leurs intérêts ».

« Les conditions d’accession d’Ariel Henry à la Primature sont en totale discordance avec les impératifs de nos failles structurelles et la dangerosité de l’économie. Dumont ajouté.

Ayant reçu le soutien des puissances occidentales par l’intermédiaire du groupe restreint au cours du week-end, Henry a publié dimanche une déclaration réitérant sa revendication d’autorité et promettant de traduire les assassins de Moise en justice, qualifiant le meurtre de « coup d’État. »

Alors que le cerveau et le mobile de l’assassinat n’ont pas été entièrement révélés, les autorités haïtiennes ont arrêté quelque deux douzaines de suspects, pour la plupart des mercenaires colombiens qui auraient été embauchés par des sociétés de sécurité privées – dont certains ont reçu une formation américaine dans le passé. Plusieurs Haïtiens-Américains ont également été placés en détention, dont l’un travaillait auparavant comme source confidentielle pour la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. Un responsable américain anonyme de l’application des lois a toutefois déclaré à Reuters que la source n’était pas un informateur actif au moment où Moise a été tué.

Washington a envoyé des agents fédéraux de plusieurs agences pour aider à l’enquête haïtienne, ainsi qu’un petit déploiement de Marines pour assurer la sécurité à l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Alors que le gouvernement haïtien a demandé une plus grande présence de troupes américaines pour préserver la stabilité plus tôt en juillet, le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu’une mission plus large n’était pas à l’ordre du jour. « à ce moment là. »

