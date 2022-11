Le Premier ministre pakistanais va nommer un nouveau chef de l’armée dans un contexte de troubles politiques

ISLAMABAD (AP) – Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif est sur le point de nommer un nouveau chef de l’armée dans un contexte de troubles politiques persistants, ont annoncé mercredi des responsables, après que l’armée a envoyé une liste de généraux de l’armée candidats au poste clé.

La dernière décision a mis fin à des jours de spéculations sur une impasse entre le gouvernement de coalition de Sharif et l’armée concernant le remplacement du général Qamar Javed Bajwa, qui prend sa retraite au début de la semaine prochaine. Son mandat avait été prolongé par l’ancien Premier ministre Imran Khan au milieu des tensions avec l’Inde voisine.

Sharif, qui est arrivé au pouvoir en avril en évinçant Khan par un vote de censure au parlement, consulte ses alliés. Bajwa avait été accusé par Khan d’avoir conspiré pour l’évincer dans le cadre d’un complot américain – une accusation que Washington et l’armée ont niée.

Dans un tweet, le ministre pakistanais de la Défense Khawaja Mohammad Asif a confirmé mercredi que le gouvernement avait reçu un résumé sur les candidats. L’armée s’est également adressée à Twitter, affirmant qu’elle avait envoyé les noms de six généraux supérieurs pour examen.

Khan, qui a commencé sa marche de protestation depuis la ville orientale de Lahore le 28 octobre, veut que Sharif démissionne immédiatement. L’ancien héros du cricket a survécu à une tentative d’assassinat ce mois-ci. Un homme armé a ouvert le feu sur son camion porte-conteneurs, le blessant à la jambe, tuant un participant au rallye et en blessant 13 autres.

Depuis lors, la marche de protestation de Khan s’est déplacée vers Islamabad en convois sans lui. Khan devrait à nouveau diriger la marche sur Islamabad le 26 novembre, selon son parti Tehreek-e-Insaf.

L’impasse actuelle entre le gouvernement de Sharif et le parti de Khan a aggravé l’agitation politique à un moment où le Pakistan a du mal à faire face aux conséquences des inondations dévastatrices de l’été dernier avant le froid de l’hiver. Des milliers de personnes vivent toujours dans des maisons de fortune à la suite des inondations record qui ont tué 1 739 personnes et touché 33 millions de personnes.

Khan a également affirmé que sa destitution du pouvoir était illégale et qu’il s’agissait d’un complot de Bajwa et de ses opposants politiques et orchestré par les États-Unis, une accusation niée par Washington et Sharif.

Jusqu’à présent, ni l’armée ni le gouvernement n’ont divulgué les noms des généraux qui faisaient partie du panel. Cependant, les six généraux les plus anciens sont le lieutenant-général Asim Munir, le lieutenant-général Sahir Shamshad Mirza, le lieutenant-général Azhar Abbas, le lieutenant-général Nauman Mehmood, le lieutenant-général Faiz Hamid et le lieutenant-général Mohammad. Amir.

Le bureau de Sharif s’est rendu sur Twitter mercredi, déclarant: “Le bureau du Premier ministre a reçu le résumé du ministère de la Défense avec un panel de noms pour la nomination du président du comité des chefs d’état-major et du chef d’état-major de l’armée”.

Bajwa prend sa retraite à un moment où Khan demande à Sharif d’annoncer des élections anticipées, une demande que le gouvernement de coalition a rejetée, affirmant que le prochain vote parlementaire aura lieu en 2023 comme prévu. Bajwa est devenu chef de l’armée en 2016 et Khan a prolongé son service de trois ans.

Il est largement admis que le général Asim Munir, un ancien maître-espion, pourrait être nommé successeur de Bajwa si le général le plus ancien est élevé. Sharif a le pouvoir de choisir n’importe quel général parmi le panel de généraux qui lui sont recommandés par l’armée, qui a dirigé le Pakistan pendant la moitié de ses 75 ans d’histoire.

Munir Ahmed, Associated Press