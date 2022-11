Le Premier ministre pakistanais va nommer un nouveau chef de l’armée dans un contexte de troubles politiques

L’impasse actuelle entre le gouvernement de Sharif et le parti de Khan a aggravé l’agitation politique à un moment où le Pakistan a du mal à faire face aux conséquences des inondations dévastatrices de l’été dernier avant le froid de l’hiver. Des milliers de personnes vivent toujours dans des maisons de fortune à la suite des inondations record qui ont tué 1 739 personnes et touché 33 millions de personnes.

Khan a également affirmé que sa destitution du pouvoir était illégale et qu’il s’agissait d’un complot de Bajwa et de ses opposants politiques et orchestré par les États-Unis, une accusation niée par Washington et Sharif.