ISLAMABAD (AP) – Le Premier ministre pakistanais a promis mercredi aux sans-abri du pays que le gouvernement veillerait à ce qu’ils soient payés pour reconstruire et reprendre leur vie après les pires inondations du pays.

À quelques semaines de l’hiver, un demi-million de personnes vivent dans des camps après avoir été déplacées par les inondations, qui ont détruit 1,7 million de maisons. Jusqu’à présent, la priorité du gouvernement a été de livrer de la nourriture, des tentes et de l’argent aux victimes. Les inondations ont tué 1 481 personnes depuis la mi-juin et en ont touché 33 millions.

“Nous ferons de notre mieux pour vous aider financièrement afin que vous puissiez reconstruire des maisons” et reprendre une vie normale, a déclaré le Premier ministre Shahbaz Sharif à plusieurs familles vivant dans des tentes et des maisons de fortune dans la ville de Suhbatpur au Balouchistan. “Ceux qui ont perdu leurs maisons et leurs récoltes recevront une compensation du gouvernement”, a-t-il déclaré dans ses commentaires télévisés.

Sharif a également dit à des dizaines d’écoliers, qui étudiaient dans une tente avec l’aide de l’agence des Nations Unies pour l’enfance UNICEF dans la ville de Suhbatpur, qu’ils obtiendraient une nouvelle école dans les deux prochains mois.

Les inondations ont détruit 70 pour cent du blé, du coton et d’autres cultures au Pakistan. Initialement, le Pakistan estimait que les inondations avaient causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais maintenant, le gouvernement affirme que le bilan économique est bien plus important. Les Nations Unies ont exhorté la communauté internationale, en particulier les responsables du changement climatique, à envoyer davantage d’aide au Pakistan.

Les pluies de la mousson ont emporté des villages entiers, des ponts et des routes, laissant des centaines de milliers de personnes sans abri. À un moment donné, un tiers du territoire du pays a été inondé d’eau.

Plusieurs experts ont imputé au changement climatique les dommages sans précédent liés à la pluie au Pakistan.

Mercredi également, la ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré à un rassemblement de législateurs de l’Asie-Pacifique dans la capitale, Islamabad, qu’en ce moment, le monde entier est confronté à une menace du changement climatique qui, a-t-elle dit, “ne connaît pas de frontière”.

Elle a appelé à réduire les émissions pour sauver d’autres pays des dommages auxquels son pays est actuellement confronté.

Pendant ce temps, le premier avion chargé d’aide en provenance d’Arabie saoudite est arrivé au Pakistan dans la nuit.

Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et divers pays, dont les États-Unis, ont envoyé environ 90 avions chargés d’aide.

Munir Ahmed, Associated Press