Le Premier ministre pakistanais promet une indemnisation aux victimes des inondations

À quelques semaines de l’hiver, un demi-million de personnes vivent dans des camps après avoir été déplacées par les inondations, qui ont détruit 1,7 million de maisons. Jusqu’à présent, la priorité du gouvernement a été de livrer de la nourriture, des tentes et de l’argent aux victimes. Les inondations ont tué 1 481 personnes depuis la mi-juin et en ont touché 33 millions.

ISLAMABAD – Le Premier ministre pakistanais a promis mercredi aux sans-abri du pays que le gouvernement veillerait à ce qu’ils soient payés pour reconstruire et reprendre leur vie après les pires inondations du pays.

“Nous ferons de notre mieux pour vous aider financièrement afin que vous puissiez reconstruire des maisons” et reprendre une vie normale, a déclaré le Premier ministre Shahbaz Sharif à plusieurs familles vivant dans des tentes et des maisons de fortune dans la ville de Suhbatpur au Balouchistan. “Ceux qui ont perdu leurs maisons et leurs récoltes recevront une compensation du gouvernement”, a-t-il déclaré dans ses commentaires télévisés.