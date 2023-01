Le Premier ministre pakistanais présente ses excuses à la nation pour la panne d’électricité

La panne de courant de lundi a englouti écoles, usines et magasins, et parmi les 220 millions d’habitants du Pakistan, beaucoup n’avaient pas d’eau potable car les pompes alimentées à l’électricité ne fonctionnaient pas non plus. Dans les entreprises et institutions clés, y compris les principaux hôpitaux, les installations militaires et gouvernementales, des générateurs de secours se sont mis en marche.