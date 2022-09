Le Premier ministre pakistanais parle du Cachemire et des inondations à l’ONU

NATIONS UNIES – Le Premier ministre Shahbaz Sharif a appelé à une fin pacifique du différend sur le Cachemire et a déploré l’instabilité régionale, invoquant les thèmes éternels des discours du Pakistan à l’ONU après avoir consacré la première moitié de son discours vendredi aux ravages des récentes inondations. La dévastation provoquée par les inondations, que Sharif a décrite en termes bibliques, signifie qu’il incombe au Pakistan « d’assurer une croissance économique rapide et de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de la faim », a-t-il déclaré.

Mais pour ce faire, a déclaré Sharif, le Pakistan a besoin d’un “environnement extérieur stable” – cela signifie la paix en Asie du Sud, qui, selon lui, dépend de la résolution du différend de plusieurs décennies sur le Jammu-et-Cachemire.

« Au cœur de ce différend de longue date se trouve le déni du droit inaliénable du peuple cachemiri à l’autodétermination », a déclaré Sharif, décrivant ce qu’il a appelé la « campagne de répression incessante » et la « brutalisation en série » des Cachemiris.

Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan et a été revendiqué par les deux depuis qu’ils ont obtenu leur indépendance de l’empire britannique il y a 75 ans.

Sharif a accusé l’Inde de ses propres ambitions coloniales en essayant de changer la démographie du Cachemire d’une majorité musulmane à une majorité hindoue. Alors qu’il a décrit l’islamophobie comme “un phénomène mondial”, il a spécifiquement accusé le gouvernement nationaliste hindou de l’Inde de se livrer à “la pire manifestation de l’islamophobie”.

L’Inde – qui a déclaré que le Cachemire est une affaire intérieure et de droit et d’ordre – doit prendre la parole samedi à l’Assemblée générale. Des groupes de défense des droits ont accusé le parti au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi de détourner le regard et de permettre parfois des discours de haine contre les musulmans. Le parti de Modi nie les accusations, mais les musulmans indiens affirment que les attaques contre eux et leur foi ont fortement augmenté.

Sharif a également longuement parlé de l’instabilité régionale et du terrorisme – dont il a qualifié le Pakistan de “principale victime”.

Il a présenté un contraste marqué avec son prédécesseur flashy mais conservateur, Imran Khan, qui a consacré une grande partie du discours de l’année dernière à accuser les États-Unis de victimiser le Pakistan. Khan a été évincé en avril après avoir perdu un vote de défiance.

Vêtu d’un costume d’affaires sobre au lieu de la combinaison gilet-et-salwar-kameez préférée de Khan, Sharif n’a pas mentionné une seule fois les États-Unis par leur nom.

Il était passionné, tapant parfois vigoureusement sur la tribune ou joignant les poings de manière démonstrative, mais ses paroles avaient un ton moins combatif.

“Le Pakistan est un partenaire pour la paix”, a déclaré Sharif avant de s’écarter des remarques préparées : “Mais Monsieur le Président, la paix ne peut être assurée et garantie que lorsque les droits des communautés qui souffrent depuis des décennies, et subjugués depuis des décennies, gagnent leur liberté. et sont respectés.

Le discours de Sharif a également représenté un changement par rapport à l’année dernière, lorsque Khan a exprimé son optimisme quant au régime taliban alors naissant en Afghanistan et a exhorté l’Assemblée générale à ne pas isoler le nouveau gouvernement. Un an plus tard, aucun État membre de l’ONU n’a reconnu le gouvernement taliban.

“Le Pakistan aimerait également voir un Afghanistan en paix avec lui-même et avec le monde, et qui respecte et nourrit tous ses citoyens, sans distinction de sexe, d’ethnie ou de religion”, a-t-il déclaré, évitant de mentionner directement son gouvernement actuel.

Surtout, il a fait écho à une peur commune aux pays qui ne dominent généralement pas le discours mondial : des conflits comme l’Ukraine », a-t-il déclaré à propos de la reprise après les inondations. “Ma question est, allons-nous rester seuls, au sec?”