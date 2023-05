Le Premier ministre pakistanais ordonne que les personnes impliquées dans les violences soient recherchées et arrêtées

Le Premier ministre pakistanais a donné aux autorités 72 heures pour identifier et arrêter les personnes impliquées dans les troubles meurtriers de cette semaine.

Les troubles font suite à l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan.

Les personnes arrêtées seront jugées par les tribunaux antiterroristes.

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a donné samedi aux autorités 72 heures pour identifier et arrêter toutes les personnes impliquées dans des actes de violence après que l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan cette semaine a déclenché des troubles meurtriers.

Sharif a déclaré que les affaires seraient jugées par des tribunaux antiterroristes.

« Toutes les ressources disponibles, y compris l’aide technologique et le renseignement, sont déployées pour chasser ces éléments. Traduire ces personnes en justice est un test pour le gouvernement », a déclaré le Premier ministre.

Khan a quitté les locaux du tribunal tard vendredi soir et s’est dirigé vers sa ville natale de Lahore sous haute sécurité, après qu’un tribunal lui ait accordé une libération sous caution. Son arrestation mardi dans une affaire de fraude foncière, que la Cour suprême a jugée « invalide et illégale » jeudi, a déclenché de violentes protestations de la part de ses partisans.

Ils ont pris d’assaut des établissements militaires, incendié un bâtiment de radiotélévision d’État, détruit des bus, saccagé la maison d’un haut responsable de l’armée et attaqué d’autres actifs, ce qui a entraîné le déploiement de l’armée dans plusieurs villes.

Plus de 2 800 arrestations ont été effectuées, tandis que 152 policiers ont été blessés, 74 véhicules de police vandalisés et incendiés, et 22 bâtiments gouvernementaux, dont des postes de police et des bureaux, ont été endommagés, a indiqué la police de la province la plus peuplée du Pakistan, le Pendjab.

Au moins huit personnes ont été tuées dans les violences, un spasme de troubles dans un pays confronté à une crise économique, avec une inflation record, une croissance anémique et un financement retardé du FMI.

Suite à l’annonce de Sharif, le gouvernement du Pendjab a publié mercredi des photos de manifestants non identifiés impliqués dans une attaque contre la résidence d’un responsable militaire.

Avant de quitter le tribunal vendredi, Khan a salué l’ordonnance de libération sous caution du tribunal et a déclaré que le pouvoir judiciaire était la seule protection du Pakistan contre la « loi de la jungle ».

« Je dois dire que j’attendais cela de notre système judiciaire, car le seul espoir qui reste maintenant – la seule ligne mince entre une république bananière et une démocratie est le système judiciaire », a-t-il déclaré aux journalistes à l’intérieur des locaux du tribunal.

Avant son retour à Lahore, les autorités y ont bloqué les zones militaires, qui ont été au centre des manifestations pro-Khan. Il a été accueilli chez lui par une foule de supporters qui ont arrosé son véhicule de pétales de rose.

Khan, 70 ans, est une star du cricket devenue politicienne qui a été évincée de son poste de Premier ministre en avril 2022 lors d’un vote de censure parlementaire et le dirigeant le plus populaire du Pakistan selon les sondages d’opinion. Il nie les allégations de corruption portées contre lui.

Facebook, YouTube et Twitter étaient inaccessibles au Pakistan samedi, ont déclaré des journalistes de Reuters, après que l’accès a été brièvement rétabli vendredi soir.

Le ministère de l’Intérieur avait ordonné à l’Autorité des télécommunications du Pakistan de suspendre les services mobiles à large bande dans tout le pays et bloqué l’accès aux trois réseaux de médias sociaux, mardi soir.