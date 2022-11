Le Premier ministre pakistanais malade, testé positif au COVID pour la 3e fois

C’était la troisième fois que le Premier ministre Shahbaz Sharif était testé positif au virus ; les deux premières fois, c’était en juin 2020 et en janvier de cette année. La ministre de l’Information Maryam Aurangzeb a demandé à la nation dans un tweet de prier pour son rétablissement rapide.

ISLAMABAD – Le Premier ministre pakistanais a été testé positif au coronavirus et ne se sentait pas bien mardi, un jour après son retour de Londres, a déclaré le ministre de l’Information du pays.

Sharif s’est rendu plus tôt ce mois-ci dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où il a participé au sommet annuel des Nations Unies sur le climat, connu sous le nom de COP27, et de là s’est rendu à Londres pour un voyage privé pour voir son frère aîné, l’ancien premier ministre. Ministre Nawaz Sharif.

L’aîné Sharif a été disqualifié de se présenter aux élections par la Cour suprême du pays en 2017, et a été reconnu coupable de dissimulation d’actifs à l’étranger et condamné à 10 ans. Il vit en exil après qu’un tribunal pakistanais l’a libéré sous caution et lui a permis de quitter le pays en 2019 pour des soins médicaux à l’étranger.