Le Premier ministre pakistanais Khan condamne l’islamophobie en Occident et le terrorisme après qu’une attaque au camion au Canada a tué 4 membres d’une famille musulmane

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a qualifié l’attaque meurtrière au camion de dimanche de « acte de terrorisme condamnable », et dit l’islamophobie « doit être combattue de manière holistique par la communauté internationale ».

Attristé d’apprendre le meurtre d’une famille canadienne musulmane d’origine pakistanaise à London, en Ontario. Cet acte de terrorisme condamnable révèle la montée de l’islamophobie dans les pays occidentaux. L’islamophonie doit être combattue de manière globale par la communauté internationale. – Imran Khan (@ImranKhanPTI) 8 juin 2021

Un sentiment similaire a été exprimé par la ministre des droits de l’homme de Khan, Shireen Mazari. Elle a qualifié l’auteur présumé de l’attaque de « Terroriste canadien » et que la haine xénophobe est « devenant endémique à travers le monde ».

Un terroriste canadien assassine une famille musulmane en percutant un camion à London, en Ontario. Condamnable. Triste à quel point l’intolérance et la haine de « l’autre » deviennent endémiques à travers le monde. @gilmour_wendyhttps://t.co/uwZwnw3t9j – Shireen Mazari (@ShireenMazari1) 8 juin 2021

L’attaque au camion-bélier a coûté la vie à quatre membres d’une famille musulmane canadienne. Les victimes ont été identifiées comme étant un homme de 46 ans, sa mère de 74 ans, sa femme de 44 ans et leur fille de 15 ans. Leur fils de neuf ans a survécu à l’attaque et est à l’hôpital avec de graves blessures. Les victimes ont immigré au Canada en provenance du Pakistan il y a 14 ans, selon les médias locaux.

Un suspect de 20 ans a été arrêté et inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Il n’avait aucun lien évident avec les personnes ciblées et les a apparemment attaquées parce qu’il déteste les musulmans, a déclaré la police.

L’agression a été largement condamnée par les dirigeants de la communauté musulmane et d’autres personnalités publiques au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il était « horrifié » par l’actualité et a exprimé son soutien à ceux « qui ont été terrorisés par [the] acte de haine.

Je suis horrifié par les nouvelles de London, en Ontario. Aux proches de ceux qui ont été terrorisés par l’acte de haine d’hier, nous sommes là pour vous. Nous sommes également là pour l’enfant qui reste à l’hôpital – nos pensées vous accompagnent et vous serez dans nos pensées pendant votre rétablissement. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 juin 2021

