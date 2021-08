Le Premier ministre pakistanais Imran Khan déclare que la population indienne est de « 1 milliard et 300 crore »

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est peut-être retrouvé dans la position idéale pour être trollé en ligne avec une gaffe. En s’adressant au public dans une émission télévisée, Khan a fait la gaffe en disant que la population de l’Inde est d’un milliard et 300 crores. Il a fait la gaffe en essayant de faire une analogie avec le monde et de tester le cricket dans la vidéo. En comparant la population de 40 à 50 lakh à un pays comme l’Inde « qui compte 1 milliard 300 crores d’habitants », déclare le Premier ministre pakistanais Imran Khan dans la vidéo qui est depuis devenue virale sur Twitter. Khan parlait de la façon dont l’un est Test cricket et donc l’autre est Il a même félicité la Nouvelle-Zélande au Championnat Test Cricket ICC en juin avec quatre ou cinq millions, et l’Inde avec une population d’un milliard 300 crore, qu’ils avaient remporté le Championnat Test Cricket.

Pour mémoire, la population indienne est de 136 crores selon les données du recensement de 2019.

La vidéo avec la gaffe du Premier ministre pakistanais Imran Khan est devenue virale sur Twitter.

Ce n’est pas la première fois que Khan fait une déclaration aussi étrange. En 2019, lors d’une conférence de presse conjointe qu’Imran Khan transmettait avec le président iranien Hassan Rouhani à Téhéran, Khan s’est trompé et a approfondi en détail les liens à la frontière de « l’Allemagne et le Japon » alors qu’il voulait vraiment dire « l’Allemagne et la France ». Mais cela ne s’est pas arrêté à une gaffe. Il n’arrêtait pas de parler de la «frontière de l’Allemagne et du Japon» en détail.

Khan a été entendu dire : « Plus vous échangez les uns avec les autres, plus vos liens se renforcent automatiquement. L’Allemagne et le Japon ont tué des millions de leurs civils jusqu’à ce qu’après la Seconde Guerre mondiale, ils décident que… à la frontière, dans la région frontalière de l’Allemagne et du Japon, d’avoir des industries communes. La vidéo montre également une série de délégués confus, perplexes face à cette frontière géographique nouvellement révélée.

Le Japon et l’Allemagne sont assez éloignés l’un de l’autre. Le Japon est également un pays insulaire et ne partage pas vraiment ses frontières avec d’autres pays. Selon Google Maps, le moyen le plus rapide pour se rendre de l’Allemagne au Japon ou vice versa est le vol, qui prend 1 journée entière et 22 heures.

