ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan est aux prises avec des pénuries alimentaires après que des inondations meurtrières ont laissé la ceinture agricole du pays appauvri sous l’eau, a déclaré le Premier ministre au président turc par téléphone, alors que les autorités intensifiaient leurs efforts lundi pour livrer de la nourriture, des tentes et d’autres articles.

Shahbaz Sharif s’est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la nuit pour remercier la Turquie d’avoir envoyé de la nourriture, des tentes et des médicaments par 12 avions militaires, quatre trains et des camions du Croissant-Rouge turc.

Un communiqué du gouvernement indique que Sharif a informé Erdogan des activités de secours du gouvernement et a demandé l’aide de la Turquie pour surmonter la “pénurie alimentaire”. Sharif a également demandé l’aide de la Turquie pour les travaux de reconstruction dans les zones touchées par les inondations.

Plus de 660 000 personnes, dont des femmes et des enfants, vivent dans des camps de secours et dans des maisons de fortune après que les inondations ont endommagé leurs maisons à travers le pays et les ont forcées à se déplacer vers des endroits plus sûrs. Le Pakistan, l’armée du pays, les agences des Nations Unies et les organisations caritatives locales fournissent de la nourriture aux victimes des inondations.

Le Pakistan dépend fortement de son agriculture et exporte occasionnellement son excédent de blé vers l’Afghanistan et d’autres pays. Il est maintenant en pourparlers pour importer du blé et des légumes dont ils ont cruellement besoin, y compris pour les personnes qui ne sont pas directement touchées par les inondations.

Pendant ce temps, le prix des légumes et d’autres aliments a commencé à augmenter.

Jusqu’à la semaine dernière, les eaux de crue couvraient environ un tiers du Pakistan, y compris la ceinture agricole du pays dans l’est du Pendjab et les provinces du sud du Sundh, qui constituent le principal grenier alimentaire. Initialement, le Pakistan a déclaré que les inondations avaient causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais les autorités affirment que les dégâts sont bien supérieurs aux estimations initiales.

Cela a forcé le Pakistan et les Nations Unies à exhorter la communauté internationale à envoyer plus d’aide.

En réponse, les agences des Nations Unies et divers pays, dont les États-Unis, ont envoyé plus de 60 avions chargés d’aide. Depuis la semaine dernière, Washington a envoyé trois avions militaires pour livrer de la nourriture.

Trois autres avions militaires américains transportant de l’aide devaient atterrir lundi dans la province du Sindh, la plus touchée par les inondations, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il y a quelques jours, Washington a mis en place un pont aérien humanitaire vers le Pakistan ravagé par les inondations pour acheminer l’aide via 20 vols, qui arriveront au Pakistan avant le 16 septembre. Les autorités américaines prévoient également de distribuer de l’argent aux personnes dans le besoin.

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors d’une visite au Pakistan, s’est rendu dans les zones touchées par les inondations, où les déluges causés par les inondations continuent de causer des dégâts.

António Guterres a appelé le monde à cesser de “somnambuler” face à la dangereuse crise environnementale. Lors d’une rencontre avec lui, il a assuré à Sharif qu’il ferait de son mieux pour mettre en lumière le calvaire des Pakistanais confrontés aux inondations.

Les déluges de la montée de l’Indus et du lac Manchar dans la province du Sind menaçaient toujours Dadu, un district du sud où les sauveteurs utilisant des bateaux évacuaient les villageois vers des endroits plus sûrs lundi. Des pluies légères sont attendues dans les zones touchées par les inondations cette semaine, selon le Département météorologique.

Munir Ahmed, Associated Press