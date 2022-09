Le Premier ministre pakistanais dit que son pays inondé fait face à des pénuries alimentaires

Shahbaz Sharif s’est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la nuit pour remercier la Turquie d’avoir envoyé de la nourriture, des tentes et des médicaments par 12 avions militaires, quatre trains et des camions du Croissant-Rouge turc.

Plus de 660 000 personnes, dont des femmes et des enfants, vivent dans des camps de secours et dans des maisons de fortune après que les inondations ont endommagé leurs maisons à travers le pays et les ont forcées à se déplacer vers des endroits plus sûrs. Le Pakistan, l’armée du pays, les agences des Nations Unies et les organisations caritatives locales fournissent de la nourriture aux victimes des inondations.