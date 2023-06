Le Premier ministre pakistanais déclare un jour de deuil pour les citoyens morts dans le naufrage d’un bateau de migrants

ISLAMABAD (AP) – Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré dimanche une journée nationale de deuil pour les citoyens décédés lorsque le chalutier de pêche rempli de migrants dans lesquels ils se trouvaient a coulé au large des côtes grecques.

Pas moins de 750 hommes, femmes et enfants de Syrie, d’Égypte, des territoires palestiniens et du Pakistan se trouvaient à bord du navire, essayant de joindre des parents en Europe. Les garde-côtes grecs ont défendu leur réponse à la tragédie qui a fait plus de 500 migrants présumés noyés. Le navire a coulé mercredi.

Sharif a exprimé son chagrin face à la tragédie et a déclaré que lundi serait observé comme un jour de deuil, le drapeau national flottant en berne.

Il avait précédemment déclaré que l’ambassade du Pakistan à Athènes avait identifié 12 ressortissants qui avaient été secourus par les garde-côtes. Il n’y avait aucune information officielle sur le nombre de Pakistanais à bord du navire, sur le nombre de survivants ou sur le nombre de morts.

Les autorités grecques ont été critiquées pour leur incapacité à agir plus rapidement. Ils disent que les migrants ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas besoin d’aide, mais les organisations non gouvernementales disent avoir reçu un certain nombre d’appels à l’aide. Le naufrage a été l’une des pires catastrophes du genre cette année.

Pendant ce temps, la police du Cachemire sous administration pakistanaise a déclaré dimanche avoir arrêté 12 personnes impliquées dans l’envoi de jeunes locaux en Libye pour la poursuite du voyage vers l’Europe.

L’officier supérieur Khalid Chauhan a déclaré que la police avait arrêté les suspects dans le cadre d’une répression contre les trafiquants d’êtres humains. La police les interroge pour leurs rôles présumés dans le leurre, le piégeage et l’envoi de locaux à l’étranger après leur avoir extorqué d’énormes sommes d’argent.

Environ 28 personnes de la région de Koi Ratta dans le district de Kotli se sont rendues en Libye pour continuer leur voyage vers l’Europe, a indiqué la police. Un responsable local, Chaudhry Haq Nawaz, a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de confirmation du nombre de jeunes hommes de la région à bord du bateau malheureux, ni du nombre de morts ou de disparus.

Il a déclaré que des efforts étaient en cours pour collecter l’ADN des proches et que les résultats des tests seraient envoyés en Grèce pour aider à identifier les victimes.

Les gens ont offert leur soutien aux proches des personnes présumées avoir été sur le bateau.

Raja Sakundar, du village de Bindian à Kotli, a déclaré que ses quatre neveux âgés de 18 à 36 ans étaient toujours portés disparus.

« Nous avons été informés par les médias (de la tragédie). Lorsque les enfants ne sont pas retrouvés ou meurent, vous pouvez comprendre ce que vit un parent », a-t-il déclaré.

Raja Muhammad Majeed a demandé au gouvernement pakistanais de ramener son neveu, Raja Awais.

« S’il est mort, ramenez (le) corps », a-t-il dit. « Lorsque nous l’enterrons ici, sa mère, ses sœurs et d’autres personnes peuvent aller sur sa tombe et offrir des prières. Nous serons patients.

The Associated Press