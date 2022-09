Le Premier ministre pakistanais déclare que les zones touchées par les inondations ressemblent à “une mer”

Certaines parties du Pakistan semblaient “comme une mer”, a déclaré mercredi le Premier ministre Shehbaz Sharif, après avoir visité certaines des zones touchées par les inondations qui couvrent jusqu’à un tiers du pays, où 1 343 personnes sont mortes depuis la mi-juin.

Pas moins de 33 millions de personnes sur une population de 220 millions ont été touchées par la catastrophe. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri à cause des inondations, qui, selon les autorités, ont causé des pertes d’au moins 10 milliards de dollars américains.

“Vous ne croiriez pas l’ampleur des destructions là-bas”, a déclaré Sharif après une visite dans la province méridionale du Sindh. “C’est de l’eau partout à perte de vue. C’est comme une mer.”

REGARDER | La situation au Pakistan est “extrêmement désespérée” en raison des graves inondations, selon le ministre des Affaires étrangères :

La situation au Pakistan est “extrêmement désespérée” en raison des graves inondations, selon le ministre des Affaires étrangères

Appels à l’aide

Le gouvernement pakistanais, qui a augmenté les distributions d’argent aux victimes des inondations, achètera 200 000 tentes pour héberger les familles déplacées, a-t-il ajouté.

La décrue des eaux menace un nouveau défi, sous la forme de maladies infectieuses d’origine hydrique, a déclaré Sharif.

“Nous aurons besoin de milliards de roupies pour faire face à cette calamité.”

Les Nations Unies ont demandé une aide de 160 millions de dollars américains pour venir en aide aux victimes des inondations.

REGARDER | Un médecin de Calgary se rend au Pakistan pour apporter une aide médicale : Un médecin de Calgary se rend au Pakistan pour apporter une aide médicale

Beaucoup de personnes touchées viennent du Sindh, où le plus grand lac d’eau douce du Pakistan est dangereusement proche de la rupture de ses rives, même après avoir été percé lors d’une opération qui a déplacé 100 000 personnes.

Les responsables nationaux de la catastrophe ont déclaré que huit enfants figuraient parmi les morts au cours des dernières 24 heures. Les inondations ont été provoquées par des pluies record de mousson et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord du Pakistan.

Les eaux déchaînées ont emporté 1,6 million de maisons, 5 735 km de liaisons de transport, 750 000 têtes de bétail et inondé plus de 809 000 hectares de terres agricoles.

Les personnes touchées par les inondations utilisent un bateau pour traverser une zone inondée après de fortes pluies à la périphérie de Jacobabad, dans la province pakistanaise du Sindh. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

Plus de prévisions de pluie

Les responsables du Sindh s’attendent à ce que les eaux se retirent dans les prochains jours, a déclaré le porte-parole du gouvernement provincial Murtaza Wahab. « Notre stratégie actuelle est de nous préparer à la culture du blé dès que l’eau se retirera », a-t-il ajouté.

Mais avec plus de pluie attendue dans le mois à venir, la situation pourrait encore s’aggraver, a averti un haut responsable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Des logements temporaires sont construits pour les victimes des inondations à Hyderabad, au Pakistan. L’Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,4 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. (Pervez Masih/Associated Press)

Déjà, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 6,4 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire dans les zones inondées.

Le Pakistan a reçu près de 190 % de pluie de plus que la moyenne sur 30 ans en juillet et août, totalisant 391 millimètres, le Sindh recevant 466 % de pluie de plus que la moyenne.