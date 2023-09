Le Premier ministre pakistanais déclare que la manipulation des prochaines élections par l’armée est « absolument absurde »

NATIONS UNIES (AP) — Le Premier ministre par intérim du Pakistan a déclaré qu’il s’attend à ce que des élections parlementaires aient lieu au cours de la nouvelle année, rejetant la possibilité que la puissante armée du pays manipule les résultats pour garantir que le parti de l’ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan ne gagne pas.

Dans une interview accordée vendredi à l’Associated Press, Anwaar-ul-Haq Kakar a déclaré que c’était la Commission électorale qui allait procéder au vote, et non l’armée, et Khan avait nommé le chef de la commission à l’époque. sens du mot contre lui ?

Le Pakistan est plongé dans une tourmente politique de plus en plus grave depuis avril 2022, lorsque Khan a été démis de ses fonctions à la suite d’un vote de censure au Parlement. Il a été arrêté début août pour corruption et condamné à trois ans de prison, puis avec sursis bien qu’il soit toujours en prison. Le pays est également confronté à l’une des pires crises économiques de son histoire et se remet des inondations dévastatrices de l’été dernier qui ont tué au moins 1 700 personnes et détruit des millions de maisons et de terres agricoles.

La commission a annoncé jeudi que les élections auraient lieu au cours de la dernière semaine de janvier, retardant ainsi le vote qui devait avoir lieu en novembre en vertu de la constitution.

Kakar a démissionné de son poste de sénateur le mois dernier après que le Premier ministre sortant Shehbaz Sharif et le chef de l’opposition Raza Riaz l’ont choisi comme Premier ministre par intérim pour superviser les élections et gérer les affaires quotidiennes jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit élu.

Kakar a déclaré que lorsque la commission fixera une date exacte des élections, son gouvernement « fournira toute l’assistance, financière, sécurité ou autres exigences connexes ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il recommanderait aux juges d’annuler la condamnation de Khan afin qu’il puisse se présenter aux élections, le Premier ministre a déclaré qu’il n’interférerait pas avec les décisions du pouvoir judiciaire.

Il a souligné que le pouvoir judiciaire ne devrait pas être utilisé « comme un outil à des fins politiques ».

« Nous ne poursuivons personne dans le cadre d’une vendetta personnelle », a déclaré Kakar. « Mais oui, nous veillerons à ce que la loi soit appropriée. Quiconque, qu’il s’agisse d’Imran Khan ou de tout autre homme politique, viole, par son comportement politique, les lois du pays, le rétablissement de la loi doit être assuré. Nous ne pouvons pas assimiler cela à… une discrimination politique.

Il a déclaré que des élections équitables peuvent avoir lieu sans Khan ni sans des centaines de membres de son parti qui sont emprisonnés parce qu’ils se sont livrés à des activités illégales, notamment du vandalisme et des incendies criminels, en référence à la violence qui a secoué le pays après l’arrestation initiale de Khan en mai. Il a ajouté que les milliers de personnes du parti de Khan qui ne se sont pas engagées dans des activités illégales « dirigeront le processus politique et participeront aux élections ».

L’armée pakistanaise est à l’origine de la montée et de la chute des gouvernements, certains partisans de Khan suggérant qu’il existe de facto un régime militaire au Pakistan et que la démocratie est menacée.

Kakar, qui aurait des liens étroits avec l’armée, a déclaré que ces allégations font « partie intégrante de notre culture politique », à laquelle il ne prête aucune attention. Il a qualifié les relations de travail de son gouvernement avec l’armée de « très fluides » ainsi que de « très ouvertes et franches ».

« Nous sommes confrontés à des défis dans les relations civilo-militaires, je ne le nie pas », a-t-il déclaré, mais ce déséquilibre a des raisons très différentes. Il a déclaré qu’il estimait, après un mois à la tête du gouvernement, que les institutions civiles du Pakistan se sont « détériorées en termes de performances au cours des dernières décennies », tandis que l’armée est disciplinée, possède des capacités organisationnelles et s’est améliorée au cours des quatre dernières décennies.

La solution, a déclaré Kakar, consiste à améliorer progressivement les performances des institutions civiles « plutôt que d’affaiblir l’organisation militaire actuelle, car cela ne résoudra aucun de nos problèmes ».

L’un des problèmes majeurs est celui du Cachemire, qui a été un point chaud pour l’Inde et le Pakistan après la fin de la domination coloniale britannique en 1947. Ils ont mené deux guerres pour son contrôle.

En 2019, le gouvernement nationaliste hindou de l’Inde a décidé de mettre fin à la semi-autonomie de cette région à majorité musulmane, la privant de son statut d’État, de sa constitution distincte et des protections héritées en matière de terre et d’emploi.

Kakar a déclaré que l’Inde avait envoyé 900 000 soldats au Cachemire et que sa population vivait dans « un vaste emprisonnement » sans droits politiques, en violation du droit à l’autodétermination de la Charte des Nations Unies et de la résolution appelant à un référendum de l’ONU.

Alors que le monde se concentre sur l’Ukraine, a-t-il déclaré, le Cachemire « est une crise qui a avant tout une mauvaise géographie ».

Si le Cachemire était en Europe ou en Amérique du Nord, y aurait-il encore ce qu’il appelle une « attitude insensible » envers sa résolution, a-t-il demandé.

« L’acteur le plus important dans ce conflit est le peuple du Cachemire », a déclaré Kakar. « Ce n’est ni l’Inde ni le Pakistan », mais le peuple cachemirien qui « doit décider de son identité » et de son avenir.

L’Inde se vante d’être la plus grande démocratie, a-t-il déclaré, mais elle « nie le principe démocratique fondamental d’organiser un plébiscite. … Alors, de quelle sorte de démocratie se vantent-ils ?

Quant aux relations du Pakistan avec l’Afghanistan voisin – sous le régime taliban depuis 2021 suite au retrait des États-Unis et de l’OTAN – Kakar a déclaré qu’« il existe de sérieux défis de sécurité » du côté afghan, pointant du doigt les talibans pakistanais, ou TTP, l’État islamique et d’autres extrémistes. groupes, qui rivalisent parfois d’influence les uns avec les autres.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement avait demandé aux talibans d’extrader les dirigeants et les combattants du TTP, il a répondu qu’ils étaient en contact avec les autorités de Kaboul, « mais je ne peux rien partager de spécifique avec vous ».

La communauté internationale a refusé de reconnaître le gouvernement dirigé par les talibans en Afghanistan.

Karar a déclaré qu’une réunion des dirigeants régionaux pour discuter des incitations et des changements de comportement que les talibans devraient entreprendre pour que la reconnaissance soit envisagée n’a pas été finalisée, mais « je pense que nous nous dirigeons vers cette étape ».

Kakar était un nouveau sénateur peu connu de la province la moins peuplée et la moins développée du Pakistan lorsqu’il a été nommé Premier ministre par intérim.

« C’est un immense privilège », a-t-il déclaré. «Je sens que je ne l’ai jamais mérité. C’est juste une bénédiction divine.

Selon la loi, il ne peut pas se présenter aux élections lorsqu’il est Premier ministre par intérim, mais Kakar a déclaré qu’à l’avenir il espère « jouer un rôle politique constructif dans ma société ».

Edith M. Lederer, Associated Press