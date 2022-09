Le Premier ministre pakistanais déchu critique le gouvernement et l’armée

ISLAMABAD – Le Premier ministre pakistanais évincé Imran Khan a élargi son combat avec le gouvernement dans un discours du jour au lendemain accusant les responsables de retarder les élections anticipées pour contrôler qui sera le prochain chef de l’armée. Cette affirmation a été condamnée par le gouvernement et l’armée lundi.

C’était la première fois que Khan, qui cherche à revenir au pouvoir et fait face à des accusations de menaces contre la police et un juge, attaquait l’armée aussi brutalement et soulevait des questions sur les références des hauts généraux.