Le Premier ministre pakistanais déchu critique le gouvernement et l’armée

ISLAMABAD (AP) – Le Premier ministre pakistanais évincé Imran Khan a élargi son combat avec le gouvernement dans un discours du jour au lendemain accusant les responsables de retarder les élections anticipées pour contrôler qui sera le prochain chef de l’armée. Cette affirmation a été condamnée par le gouvernement et l’armée lundi.

Khan a fait ces remarques dimanche lors d’un rassemblement de son parti Tehreek-e-Insaf à Faisalabad, une ville de la province du Pendjab. Il faisait référence au remplacement du chef de l’armée sortant, le général Qamar Javed Bajwa, qui prend sa retraite en novembre.

C’était la première fois que Khan, qui cherche à revenir au pouvoir et fait face à des accusations de menaces contre la police et un juge, attaquait l’armée aussi brutalement et soulevait des questions sur les références des hauts généraux.

Ses remarques ont été considérées comme une insulte à la direction militaire, qui a gouverné le Pakistan pendant la moitié de ses 75 ans d’histoire.

“Un nouveau chef de l’armée arrive en novembre”, a déclaré Khan dimanche, ajoutant que le gouvernement de coalition du Premier ministre Shahbaz Sharif voulait éviter un chef de l’armée “patriote” qui interrogerait les hauts responsables sur la façon dont ils ont obtenu leur argent.

Sharif s’est rendu sur Twitter lundi, affirmant que Khan avait calomnié l’armée.

Dans un communiqué, l’armée a également déclaré qu’elle était “consternée” par la déclaration de Khan.

“Politiser la haute direction de l’armée pakistanaise et scandaliser le processus de sélection du COAS (chef d’état-major de l’armée) n’est ni dans l’intérêt de l’État pakistanais ni de l’institution”, a déclaré l’armée.

Khan est arrivé au pouvoir en 2018 et a été évincé par défiance envers le parlement en avril.

Mais Khan affirme qu’il a été évincé suite à un complot américain, une accusation que Washington et le gouvernement de Sharif nient. Depuis sa sortie, il a intensifié sa campagne pour renverser le gouvernement de Sharif grâce à la « pression du peuple ».

Khan veut que Sharif accepte d’organiser des élections anticipées, une demande que Sharif a rejetée.

Le mois dernier, le gouvernement de Sharif a déposé des accusations de terrorisme contre Khan pour avoir menacé le chef de la police d’Islamabad et un juge dans son discours lors d’un autre rassemblement. Mais, un tribunal l’a par la suite libéré sous caution, le protégeant de l’arrestation.

Bien que Khan ait d’abord entretenu d’excellentes relations avec son chef de l’armée, les ennuis pour lui ont commencé lorsqu’il a résisté à la nomination d’un nouveau chef de l’armée par Bajwa qui voulait remplacer le lieutenant-général Faiz Hameed, le directeur général de l’Inter-Services Intelligence. Finalement, Bajwa a enlevé Hameed, le chef espion préféré de Khan, ce qui a provoqué une rupture entre Khan et Bajwa.

