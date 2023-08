Le Premier ministre nigérien espère que les pourparlers pourront mettre fin au coup d’État militaire

Le Premier ministre nigérien évincé garde l’espoir que le coup d’État militaire de la semaine dernière puisse être renversé par la diplomatie, a-t-il déclaré à Reuters à la veille d’une date limite fixée par les puissances régionales pour rétablir le gouvernement élu.

La prise de contrôle militaire du Niger, la septième en Afrique occidentale et centrale en trois ans, a secoué la région occidentale du Sahel, l’une des plus pauvres du monde, qui a une importance stratégique pour les puissances mondiales.

Les chefs de la défense de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont élaboré un plan d’action militaire si les putschistes ne réinstallent pas le président élu Mohamed Bazoum, actuellement détenu par l’armée dans sa résidence de Niamey, d’ici dimanche.

Leur engagement a soulevé le spectre d’un nouveau conflit dans une région qui lutte déjà contre une insurrection islamiste meurtrière qui a tué des milliers de personnes et contraint des millions de personnes à fuir.

Pourtant, alors que la date limite approchait, le Premier ministre de Bazoum, Ouhoumoudou Mahamadou, pensait qu’une intervention de dernière minute était possible, a-t-il déclaré dans une interview à Paris.

« Nous gardons espoir », a déclaré Mahamadou, qui était à Rome lorsque le coup d’État s’est produit.

« Nous nous attendons à ce que le président Bazoum soit libéré, réintégré et que toutes les institutions qui auraient été dissoutes soient restaurées dans leur intégralité. »

La France a déclaré samedi qu’elle soutiendrait les efforts visant à renverser le coup d’État, sans préciser si son soutien entraînerait une assistance militaire pour une intervention de la CEDEAO.

Mais le chef du coup d’État de 59 ans, le général Abdourahamane Tiani, qui a reçu une partie de sa formation militaire en France, a déclaré que la junte ne reculerait pas.

Pendant ce temps, les options de la CEDEAO, qui vont d’une invasion terrestre à l’aide à un contre-coup d’État local, risquent toutes d’attiser l’insécurité.

Mahamadou a déclaré qu’il était en contact avec Bazoum mais s’est demandé comment le président déchu, qui résidait il y a deux semaines sans entrave dans un palais, était traité.

« Il se porte bien comme un prisonnier politique, séquestré, sans eau, sans électricité, peut le faire », a-t-il déclaré, ajoutant que l’intervention de la CEDEAO pourrait être le seul moyen de changer cela.

« La sécurité du président est une question qui est entre les mains de la CEDEAO », a-t-il déclaré.

La CEDEAO a adopté une position ferme sur la prise de contrôle.

Compte tenu de ses richesses en uranium et en pétrole et de son rôle central dans la guerre avec les militants, le Niger revêt une importance pour les États-Unis, la Chine, l’Europe et la Russie.

Selon le plan d’intervention, la décision du moment et du lieu de frappe sera prise par les chefs d’État, a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO.

Il n’a pas donné de calendrier d’intervention ni précisé ce que le plan impliquerait.

« Tous les éléments qui entreront dans une éventuelle intervention ont été élaborés ici, y compris les ressources nécessaires, comment et quand nous allons déployer la force », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion de trois jours à Abuja, la capitale du Nigeria, le Vendredi.

La CEDEAO pourrait faire face à une résistance.

Les voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, où des juntes militaires ont également pris le pouvoir ces dernières années, ont déclaré qu’ils soutiendraient le Niger en cas d’intervention militaire.

Mahamadou a ignoré la menace des voisins du Niger, dont les armées sous-équipées luttent pour contenir leurs propres insurrections islamistes violentes.

« Pour aller au Niger, ils doivent croiser des groupes jihadistes qu’ils n’ont pas réussi à combattre. Donc pour nous, c’est une menace vide », a-t-il dit.