“Le Premier ministre n’est pas une plante en pot”: le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique demande au Premier ministre de s’engager dans le financement de la santé

Alors même que les ministres de la Santé de partout au pays se préparent à se rencontrer à Vancouver cette semaine, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, affirme que le gouvernement fédéral n’est pas intéressé par une conversation sérieuse sur le financement des soins de santé.

Pendant la pandémie de COVID-19, alors que le système de santé était mis à rude épreuve en raison des pénuries de personnel et du nombre élevé de cas, le premier ministre Justin Trudeau a promis d’augmenter le transfert de la santé aux provinces après la fin de la pandémie.

Maintenant que la plupart des restrictions de l’ère de la pandémie ont disparu – mais que le système de santé est toujours sous pression – Dix dit que le gouvernement n’a montré aucune volonté de faire asseoir Trudeau avec les premiers ministres pour discuter de transferts accrus.

“Le Premier ministre n’est pas une plante en pot. Il peut défendre sa position s’il le souhaite. Mais il doit y avoir une réunion”, a déclaré Dix dans une interview diffusée dimanche sur Rosemary Barton en direct.

Il a poursuivi en disant que le gouvernement fédéral avait discuté des conditions préalables à une rencontre entre le premier ministre et les premiers ministres, mais a soutenu que ce n’était pas ce que les Canadiens voulaient.

« Le premier ministre Horgan, lorsqu’il était à la tête du Conseil de la fédération, a travaillé sur [meeting with Trudeau] pendant à peu près un an. Et le gouvernement fédéral n’a pas été disposé à faire le travail pour venir à la table et s’asseoir, premiers ministres et premiers ministres, et parler de l’un des problèmes centraux auxquels le pays est confronté”, a déclaré Dix à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton.

Cet été, Trudeau a réitéré sa volonté de débourser plus d’argent aux provinces pour le système de santé, mais a souligné que la conversation devrait porter sur la façon dont cet argent produirait des résultats pour les Canadiens.

“Je pense que tous les Canadiens savent qu’il ne s’agit pas seulement d’investir plus d’argent dans le système, il s’agit d’apporter de réelles améliorations au système”, a-t-il déclaré en août.

Duclos se dit « allié » des provinces

Le Transfert canadien en matière de santé est le plus important transfert fédéral aux provinces et aux territoires, et au cours de l’été, le gouvernement fédéral a ajouté 2 milliards de dollars en un complément ponctuel aux 45,2 milliards de dollars qu’il prévoit que les provinces et les territoires recevront cette année.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a adopté un ton conciliant dans une entrevue avec CBC News cette semaine, se décrivant comme un « allié » des provinces. Mais il a également réitéré l’approche consistant à mettre l’accent sur les fins plutôt que sur les moyens.

“Nous voulons que ces résultats soient concrets et tangibles”, a déclaré Duclos, “Et avant d’en venir aux moyens qui seront nécessaires pour les atteindre, nous devons d’abord parler de la substance autour de ces résultats.”

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos prend la parole lors d’une conférence de presse annonçant la Dre Leigh Chapman, non représentée, en tant qu’infirmière en chef du Canada, à Ottawa le 23 août 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Des sources fédérales ont déclaré au Étoile de Toronto cette semaine, le gouvernement pourrait signer des ententes distinctes avec certaines provinces et en laisser d’autres à l’écart, bien que Duclos ait nié que c’était le plan du gouvernement.

Dimanche, Dix a fait l’éloge de Duclos mais est resté concentré sur l’appel à une réunion de plus haut niveau.

“Je respecte beaucoup le ministre Duclos, mais je ne comprends pas la position du Premier ministre selon laquelle il ne veut pas s’asseoir et faire le travail.”

Les réunions de Vancouver porteront probablement sur la question du transfert en santé, mais se dérouleront dans un contexte où le système de santé continue de faire face à de graves pénuries de personnel.

Le Dr Alika Lafontaine, chef de l’Association médicale canadienne, a déclaré qu’il espère que la réunion des ministres de la Santé débouchera sur une collaboration à travers le Canada « parce que les crises sont trop importantes pour une seule juridiction. Si nous n’agissons pas, tous nos systèmes continuent de se détériorer. Et je pense que l’impulsion pour agir est maintenant due à la gravité de la souffrance des patients.