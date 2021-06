Le Premier ministre népalais Oli rôti avec des mèmes après une affirmation bizarre

Le Premier ministre népalais KP Sharma Oli est à nouveau sous le feu des projecteurs pour ses propos controversés. Juste un jour après que le monde ait célébré la Journée internationale du yoga, Oli a ignoré le fait que le yoga est originaire d’Inde et a salué le Népal comme étant la « nation de naissance » des asanas ». Oli a été cité par ANI disant : « Le yoga est originaire du Népal, pas de l’Inde. Au moment où le Yoga a vu le jour, il n’y avait pas d’existence de l’Inde, elle était divisée en factions. L’Inde qui existe maintenant n’était pas là dans le passé. L’Inde à cette époque était divisée en différentes factions. »

Dès qu’il a fait les commentaires, les internautes ont rapidement réagi à ses remarques avec des mèmes hilarants.

Ce n’est pas la première fois que le Premier ministre népalais fait une remarque controversée. L’année dernière, il a affirmé que le « vrai » Ayodhya se trouve au Népal, pas en Inde et que Lord Ram est né à Thori, dans le sud du Népal. Le mois dernier, Oli a déclaré que les malentendus avec l’Inde avaient été résolus et que les deux pays devaient aller de l’avant. regarder vers l’avenir, affirmer que les voisins partagent à la fois l’amour et les problèmes.

