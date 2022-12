Le Premier ministre néo-zélandais, un rival politique signe et vend aux enchères une insulte au micro chaud pour collecter des fonds “pour les p —- partout”

Le Premier ministre néo-zélandais transforme sa gaffe au micro chaud en un moment caritatif alors qu’elle et son rival politique prévoient de vendre aux enchères son commentaire pour une œuvre caritative.

Le chef du parti ACT, David Seymour, a qualifié ce geste de “résolution très kiwi à ce qui pourrait être considéré comme un incident désagréable”.

“Dans l’esprit de Noël, nous allons collecter des fonds pour la Fondation du cancer de la prostate – collecter des fonds pour les p—- partout”, a écrit Seymour dans un tweet, qualifiant cela de “grande cause”.

“Quelques personnes ont suggéré des parties de l’idée, je l’ai assemblée et je l’ai suggérée au Premier ministre, et elle l’a immédiatement comprise”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a qualifié Seymour de “p —- arrogant” à la suite d’un échange au parlement. Seymour avait demandé si le gouvernement s’était jamais excusé pour ses erreurs, se référant à sa conviction que le parti au pouvoir avait dépassé les limites de sa réponse au COVID-19.

Seymour a d’abord demandé à Ardern de retirer le commentaire et de s’excuser, mais le président de la Chambre a rejeté la demande car il n’était pas clair si le système Hansard du Parlement avait enregistré le commentaire dans le procès-verbal.

Un porte-parole du Premier ministre a confirmé aux journalistes qu’Ardern s’était excusé, et Seymour a fait la lumière sur le commentaire en disant aux médias que “certains jours, je suis un Maori inutile, d’autres jours, je suis un p arrogant —-“, se référant à d’autres commentaires désobligeants faits par des rivaux politiques.

Dans un effort pour mettre le moment derrière eux, Ardern et Seymour ont accepté de signer une copie de la transcription qui a capté le commentaire et de la mettre aux enchères. Le couple fera ensuite don de tous les bénéfices à une association caritative contre le cancer de la prostate, a rapporté Radio New Zealand.

La vente aux enchères sur le site de Briscoe se poursuivra jusqu’au 21 décembre et a déjà vidé sa réserve, l’offre actuelle s’élevant à 50 100 $ jeudi matin.

Seymour a assuré aux journalistes qu’aucune gêne ne persistait entre lui et le Premier ministre, qu’il connaît depuis plus d’une décennie.

“J’ai eu une relation où je connais Jacinda depuis 11 ans”, a expliqué Seymour. “Nous avons débattu les uns des autres dans de nombreux endroits différents. Pendant un an, nous avons eu une colonne de journal en duel dans le Sunday Star.”

“Mais je n’ai jamais eu d’animosité envers elle personnellement, ses intentions ou sa sincérité, je pense qu’elle le sait”, a-t-il déclaré.