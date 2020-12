Le Premier ministre Jacinda Ardern est venu à la défense de l’Australie après qu’un diplomate chinois a partagé une illustration montrant un soldat australien avec un enfant afghan au bout d’un couteau, affirmant que le gouvernement avait réprimandé Pékin pour le poste.

Appeler le tweet «Non réaliste» Ardern a déclaré mardi aux journalistes que son administration avait contacté Pékin « directement » pour soulever des objections sur l’image controversée, partagée dimanche par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijan.

«Il y a un échange qui se produit entre l’Australie et la Chine, il va bien sûr puiser dans des espaces où, en règle générale, nous pouvons avoir des préoccupations et les soulever». dit le Premier ministre.

Dans ce cas, une image a été utilisée qui n’est pas factuellement correcte, qui n’est pas une image authentique. Nous avons donc soulevé cette question directement auprès des autorités chinoises.

Zhao tweeter figurait une illustration d’un soldat australien vêtu de treillis de combat tenant un couteau sous la gorge d’un jeune enfant. «Choqué par le meurtre de civils et de prisonniers afghans par des soldats australiens. Nous condamnons fermement ces actes et appelons à les tenir responsables. » a écrit le diplomate.

Le message fait suite à un rapport sur les crimes de guerre à la bombe publié par les autorités australiennes à la mi-novembre, selon lequel les forces spéciales du pays ont exécuté des dizaines de civils et de non-combattants en Afghanistan entre 2007 et 2014.

Alors que les responsables militaires à Canberra ont jugé le rapport « Profondément dérangeant » – avec le chef des forces de défense australiennes appelant ses conclusions «Nuire à notre autorité morale» – Le Premier ministre Scott Morrison a dénoncé le tweet de Zhao comme «Tout à fait scandaleux», exigeant des excuses de Pékin pour le «Terrible insulte contre nos grandes forces de défense.»

La Chine a jusqu’à présent refusé de se rétracter, un autre représentant du ministère des Affaires étrangères appelant plutôt Morrison à amener les responsables de crimes de guerre à « Justice » et à «Présente des excuses officielles au peuple afghan.»

Ce sont les soldats australiens qui ont commis des crimes aussi cruels. Le gouvernement australien ne devrait-il pas avoir honte? Ne devraient-ils pas avoir honte que leurs soldats tuent des civils afghans innocents?

Bien qu’Ardern ait exprimé son soutien à Canberra dans ses dernières remarques, la petite nation insulaire du Pacifique a généralement évité les divisions croissantes entre l’Australie et la Chine, entretenant depuis longtemps des relations diplomatiques et économiques avec les deux pays. La Chine continue d’être le plus grand partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec un commerce bilatéral annuel de plus de 23,2 milliards de dollars, tandis que le pays maintient des liens étroits avec l’Australie, toutes deux appartenant au réseau d’échange de renseignements Five Eyes, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

