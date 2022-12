Le Premier ministre néo-zélandais pris dans l’insulte au micro de son rival: “arrogant p—-“

Le Premier ministre néo-zélandais a présenté ses excuses au chef du parti d’opposition après qu’un microphone l’ait surprise en train de l’insulter lors d’une session parlementaire.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a qualifié le chef de l’opposition David Seymour de “p —– arrogant” lors d’un échange au cours duquel Seymour a demandé si Ardern pouvait “donner un exemple d’elle commettant une erreur, s’excusant correctement et la réparant”, a rapporté The Guardian. .

Ardern a répondu en reconnaissant les difficultés du plan “d’isolement géré” de son gouvernement pour COVID-19, mais a dit à son adjoint Grant Robertson que Seymour était “un p si arrogant —-” alors qu’elle s’asseyait – mais les microphones ont capté le commentaire.

Seymour a demandé à l’orateur de demander au Premier ministre de retirer son commentaire et de s’excuser. Le président de la Chambre a décliné la demande car Ardern avait déjà quitté le Parlement à ce moment-là, et il n’est pas clair si l’équipe du hansard a noté le commentaire dans son enregistrement officiel des débats parlementaires.

Un porte-parole du Premier ministre a confirmé aux journalistes qu’Ardern s’était excusé pour le commentaire, mais Seymour a fait la lumière sur le commentaire en disant aux médias que “certains jours, je suis un Maori inutile, d’autres jours, je suis un p arrogant —-. ”

L’ancien commentaire faisait référence à une autre attaque contre Seymour, qui dirige le parti de l’Association des consommateurs et des contribuables (ACT), lorsque le ministre maori du Développement, Willie Jackson, a critiqué Seymour, affirmant qu’il était un “avocat inutile”, a rapporté le New Zealand Herald.

Seymour, qui revendique l’héritage maori, avait suggéré de supprimer le ministère du développement maori et le bureau des relations avec la Couronne maorie. Il a fait valoir que le ministère n’avait pas justifié son budget et expliqué quelle “valeur” le ministère avait fournie à son coût de 71 millions de dollars.

Ardern et Seymour se sont disputés sur les propositions budgétaires, alors que le gouvernement travailliste en place a vu ses résultats de sondage baisser au cours de l’année écoulée, selon la BBC.

Le Parti travailliste a vu son soutien baisser à la fin de l’année dernière, après avoir perdu son soutien au parti national d’opposition plus tôt cette année. Le parti ACT de Seymour a le troisième taux d’approbation le plus élevé derrière les partis national et travailliste, respectivement.

Le travail a atteint un sommet de 53% en décembre 2020 alors que les Néo-Zélandais ont exprimé leur soutien à la façon dont Ardern et son gouvernement ont géré la pandémie et agi dans la crise, mais sa popularité a diminué au cours des deux dernières années à mesure que l’inflation et le coût de la vie ont augmenté. .

Ardern a affirmé qu’elle s’en tient à la réponse de son parti et au travail qu’il a accompli, affirmant que le parti “a toujours pris des décisions que nous pensons être dans le meilleur intérêt de la Nouvelle-Zélande à l’époque”.