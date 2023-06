Le Premier ministre néo-zélandais obtient un avion de secours lors d’un voyage en Chine, car l’avion actuel est sujet aux pannes

Les États-Unis ont Air Force One, un avion qui peut faire le plein en vol et servir de centre de commandement présidentiel.

La Nouvelle-Zélande a Betty, un Boeing 757 vieillissant dont les responsables ont reconnu lundi qu’il était si sujet aux pannes qu’ils avaient envoyé une sauvegarde vide pour s’assurer que le Premier ministre Chris Hipkins ne se retrouve pas bloqué en Chine, où il dirige une délégation commerciale.

Les responsables n’ont pas tardé à souligner qu’ils n’avaient envoyé le jumeau de l’avion que jusqu’à Manille, à environ 80% de la distance de Wellington à Pékin.

LE VOYAGEUR AÉRIEN RÉDUIT LES FRAIS DE BAGAGES EN LE FAISANT AVEC UN GILET DE PÊCHE

De retour en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre par intérim Carmel Sepuloni a dû s’expliquer.

« Si nous n’avions pas de plan de secours et que quelque chose se produisait, et bien sûr nous espérons que ce ne sera pas le cas, alors non seulement ils seraient bloqués en Chine, mais le coût que cela entraînerait – en termes d’hébergement et d’essai de , à la dernière minute, organiser une sorte de plan pour les récupérer – l’emporterait sur le fait d’avoir un avion de secours attendant quelque part au cas où », a-t-elle déclaré.

Les avions jumeaux de la Royal New Zealand Air Force qui transportent le Premier ministre ont environ 30 ans et doivent être remplacés d’ici 2030. Au fil des ans, ils sont régulièrement tombés en panne. En 2016, le Premier ministre de l’époque, John Key, était en route pour l’Inde avec une délégation lorsqu’ils se sont retrouvés coincés en Australie jusqu’à ce qu’un avion de secours soit envoyé de Nouvelle-Zélande. Key a été contraint d’annuler l’étape de Mumbai de son voyage, une situation qu’il a qualifiée de « sous-optimale ».

Sepuloni a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’avion, parfois affectueusement appelé Betty, représentait un danger physique pour Hipkins et les 80 personnes voyageant avec lui.

LES MEILLEURES DESTINATIONS DE VOYAGE POUR L’ÉTÉ 2023 RÉVÉLÉES : VOYEZ SI VOTRE VOYAGE PRÉVU FAIT LA LISTE

« Je crois comprendre qu’il n’y a eu aucun événement en vol, ou pendant le transit, qui devrait causer des inquiétudes », a-t-elle déclaré.

Les rivaux politiques n’ont pas tardé à sauter sur la situation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce gouvernement a déclaré une urgence climatique et dit que nous devons traiter sérieusement avec la Chine », a déclaré David Seymour, chef du parti d’opposition ACT. « Ce seul geste a fait une blague à la fois sur l’urgence climatique du gouvernement et sur sa volonté d’être pris au sérieux par un pays qui a une marine en pleine expansion dans notre arrière-cour. »

Sepuloni a reconnu que la situation n’était pas OK.

« Nous reconnaissons, oui, que notre kit doit être mis à jour », a déclaré Sepuloni. « Et donc il y a un plan en place pour le faire. Nous n’en sommes tout simplement pas au point où cela se produit en ce moment. »