Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern soutient l’haltérophile transgenre Olympique Hubbard alors que l’ancien champion dénonce l’inclusion « injuste »

Le poids super-lourd Hubbard a été confirmé pour la sélection lors de la pièce maîtresse reprogrammée la semaine dernière, obtenant à nouveau une réponse mitigée face aux inquiétudes selon lesquelles la femme de 43 ans, qui est devenue une femme en 2012, aura un avantage aux jeux.

Ardern a souligné que l’implication de Hubbard n’avait rien fait de mal en lui permettant de concourir parmi des athlètes nés de sexe féminin, bien que certains experts se soient demandé si les directives concernant les niveaux de testostérone étaient suffisantes pour préserver des règles du jeu équitables.

« Tous les partis ici ont simplement suivi les règles », répondit Ardern. « C’est le cas de Laurel mais aussi de l’équipe néo-zélandaise. Ils ont respecté les règles.

Le ministre des Sports du pays, Grant Robertson, a également promis son soutien à Hubbard, tandis que la chef de l’opposition conservatrice, Judith Collins, a félicité la femme forte d’être « qui elle est et… essayant de faire de son mieux. »

« Je détesterais voir des brimades ou des commentaires horribles à propos de Laurel parce qu’elle fait ce qu’elle veut faire, » ajouta Collins.

Hubbard a respecté les normes fixées par le Comité international olympique (CIO) et le Comité olympique néo-zélandais. « Je suis qui je suis, » elle a dit à CBS.

« Je ne suis pas ici pour changer le monde. Je veux juste être moi et faire ce que je fais. »

L’Australienne Charisma Amoe-Tarrant, qui affrontera Hubbard, a également exprimé son soutien à son rival.

« J’ai tellement de respect pour elle et je lui souhaite, ainsi qu’aux autres haltérophiles, le meilleur et j’espère que nous pourrons tous nous réunir et profiter des Jeux olympiques », a déclaré le jeune de 22 ans.

«Ces Jeux olympiques en ce moment sont assez différents des autres. J’ai déjà rivalisé avec elle et j’ai toujours eu de bonnes discussions avec elle. Je lui souhaite juste bonne chance.

Joanna Harper est une coureuse trans qui a aidé à conseiller le CIO sur les lignes directrices. « Quand j’ai fait la transition, dans les neuf mois suivant l’hormonothérapie, je courais 12 % plus lentement » elle a dit à CBS.

« C’est la différence entre les athlètes masculins sérieux et les athlètes féminines sérieuses. La réponse absolue à [whether it’s fair] n’est toujours pas certain.

« Nous avons besoin de beaucoup plus de données avant de pouvoir tirer une conclusion absolue à ce sujet. »

Des voix influentes de mécontentement continuent de s’élever dans le débat, notamment Save Women’s Sport Australasie, qui a appelé la politique « défectueux ».

La médaillée d’argent olympique britannique Sharron Davies a réagi en demandant : « À quoi bon dépenser des millions à essayer d’attraper les tricheurs de drogue de la concurrence majeure – essayer d’obtenir un avantage minuscule mais important – si nous voulons céder un avantage biologique de 10 à 34 % ?

« Une classe féminine protégée et une classe ouverte dans le sport incluant tout le monde est juste.

« Il y a de la force dans le nombre mais s’ils sont [supporters of the current guidelines] autorisés à nous injurier dans un silence effrayé, ils gagnent furtivement et de nombreuses jeunes femmes perdront ce qui leur revient si légitimement.

« Je ne veux pas que d’autres filles perdent ce qui leur revient de droit parce que personne ne parle. Le CIO a laissé tomber toute une génération.

« Ceux qui gardent le silence sont complices. Il est maintenant temps de trouver votre voix pour l’équité. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème.

« En exigeant un débat ouvert et respectueux, étayé par des faits scientifiques, nous pouvons trouver des solutions que méritent les 51% de ce monde qui sont des femmes.

« Je pense que les tribunaux sont le seul endroit où nous serons » autorisés « à montrer toutes les preuves scientifiques réelles que l’avantage physique masculin en vertu des règles actuelles du CIO n’est pas du tout éliminé, ne donnant ainsi pas l’égalité dans le sport – notre droit humain – à femelles.

« Nous avons des compétitions séparées pour les hommes et les femmes pour une grande raison. La biologie dans le sport est importante. Des catégories distinctes donnent aux femmes des chances égales de réussite sportive.

« L’âge moyen d’une haltérophile olympique est de 23 ans. Laurel Hubbard a 43 ans. [She has a] 30 pour cent d’avantage injuste. Sexe pas genre pour le sport.

« Le CIO est à blâmer pour les règles injustes. Nous avons écrit une lettre signée par 60 athlètes de classe mondiale en 2019.

« Nous les avons rencontrés en 2020, leur expliquant pourquoi les règles n’étaient pas adaptées à leur objectif. Il était évident que cela arriverait. Pourquoi ont-ils continué malgré tout ? »

Le champion d’Europe de haies Andy Turner a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus contre cela. Je suis désolé pour toutes les femmes qui se sont fait voler une médaille potentielle. »

Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent débuter le 23 juillet.