Le Premier ministre néo-zélandais fait une annonce surprise

Jacinda Ardern a déclaré qu’elle quitterait ses fonctions au début du mois prochain

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé sa démission, affirmant que cinq ans de mandat l’avaient épuisée et qu’elle n’avait pas l’énergie nécessaire pour continuer à occuper ce poste.

Ardern a annoncé la décision jeudi après-midi, affirmant qu’elle avait réfléchi à son avenir en tant que Premier ministre pendant les vacances d’été du parlement néo-zélandais et déterminé qu’elle préférerait passer plus de temps avec sa famille.

« Je pars, car un rôle aussi privilégié implique des responsabilités. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger et aussi quand vous ne l’êtes pas », a-t-elle déclaré aux participants à la retraite du caucus du Parti travailliste dans la ville de Napier. « Je sais ce que ce travail demande. Et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est si simple.”

Ardern quittera le bureau du Premier ministre au plus tard le 7 février, mais elle restera la députée électorale de la région de Mount Albert à Auckland jusqu’en avril.

“Cela me donnera un peu de temps dans l’électorat avant mon départ, et leur évitera également, ainsi qu’au pays, une élection partielle”, Ardern a ajouté.

Entré en fonction en 2017, Ardern est actuellement la plus jeune femme chef d’État au monde. Cependant, on ne sait pas qui pourrait la remplacer, car le chef adjoint et chef des finances, Grant Robertson, a déclaré qu’il ne chercherait pas le poste bien qu’il soit considéré comme un favori immédiat.

Le parti travailliste dispose désormais d’une semaine pour déterminer si un autre candidat peut obtenir plus des deux tiers de soutien au sein du caucus travailliste. S’ils ne parvenaient pas à choisir un nouveau chef, le concours s’élargirait à un vote impliquant l’ensemble du Parti travailliste. Les prochaines élections législatives sont prévues le 14 octobre.