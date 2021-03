La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a exhorté les membres obéissants du public à dénoncer les contrevenants aux règles sur les coronavirus, car il est apparu que les gens cachaient des contacts Covid-19.

S’exprimant lundi sur les récents cas de Covid-19 qui sont liés à des violations des restrictions anti-coronavirus, Ardern a visé de puissants coups de poing contre les briseurs de règles.

Même avec la pleine compréhension de la faillibilité humaine, ce n’est pas approprié, et il n’est pas acceptable que les membres d’une équipe de cinq millions de personnes nous laissent tomber.

Excluant les sanctions pour les contrevenants distribuées directement par le gouvernement, et invoquant la séparation de la police et de l’État, le Premier ministre a exhorté le public à prendre l’affaire en main et « faire appel à » tous les briseurs de règles qu’ils repèrent, famille et amis inclus.

Aussi sur rt.com Bienvenue à Snitch Nation: des enfants aux parents, c’est une course pour dénoncer vos (anciens) êtres chers avant qu’ils ne vous obtiennent en premier

«S’il y a un point d’interrogation en ce moment là où il y a des conséquences, vous savez, ces individus sont confrontés au jugement complet de la nation entière. Il y a des conséquences, sans aucun doute, » Déclara Ardern.

Et si cela signifie, appeler un membre de la famille ou un collègue de travail pour ne pas avoir suivi les règles, alors nous devrions le faire.

Les remarques de colère du Premier ministre surviennent alors qu’il est apparu que, dans l’un des derniers cas de coronavirus, la personne infectée avait dissimulé ses contacts aux traceurs de la maladie. Deux femmes, dont l’une avait déjà reçu l’ordre de s’isoler, étaient allées se promener ensemble au mépris de la restriction.

«Nous avons maintenant confirmé comment notre dernier cas M et N a été infecté par Covid-19. C’est parce qu’ils ont eu des contacts avec une autre famille que nous avions identifiée comme faisant partie du cluster Papatoetoe au cours du niveau trois », Ardern a déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée. «Je ne peux pas vous dire si c’était par crainte que cela se soit produit au niveau trois ou par manque de mémoire.»

Aussi sur rt.com Le Premier ministre néo-zélandais Ardern plonge Auckland dans le deuxième verrouillage dans un mois après la détection d’un nouveau cas de Covid-19

Les nouvelles transmissions ont incité le Premier ministre au cours du week-end à envoyer la ville d’Auckland dans un nouveau verrouillage de sept jours en seulement un mois. Utilisant des restrictions sévères et écrasant rapidement les grappes de coronavirus, la Nouvelle-Zélande s’est plutôt bien comportée pendant la pandémie, détectant seulement quelque 2300 cas, dont 26 décès.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!