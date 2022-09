WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Première ministre Jacinda Ardern a déclaré lundi que son gouvernement ne poursuivrait aucune démarche visant à transformer la Nouvelle-Zélande en république après la mort de la reine Elizabeth II.

Ardern a déclaré qu’elle pensait que la Nouvelle-Zélande deviendrait éventuellement une république, et que cela se produirait probablement de son vivant, mais qu’il y avait des problèmes plus urgents à résoudre pour son gouvernement.

Ses commentaires représentent la première fois qu’elle parle du débat sur la république néo-zélandaise depuis la mort d’Elizabeth et reflètent les commentaires précédents qu’elle a faits sur la question. Ardern a également précédemment exprimé son soutien à ce que le pays devienne finalement une république.

Dans le système actuel, le monarque britannique reste le chef de l’État néo-zélandais, représenté en Nouvelle-Zélande par un gouverneur général. Le rôle du gouverneur général est aujourd’hui considéré comme essentiellement cérémonial.

Pourtant, beaucoup de gens soutiennent que la Nouvelle-Zélande ne sera pas en mesure de sortir complètement de l’ombre de son passé colonialiste et de devenir une nation véritablement indépendante tant qu’elle ne deviendra pas une république.

“Il y a eu un débat, probablement pendant un certain nombre d’années”, a déclaré Ardern. « C’est juste le rythme et l’ampleur de ce débat. J’ai exprimé mon point de vue plusieurs fois. Je crois que c’est là que la Nouvelle-Zélande se dirigera, avec le temps. Je crois qu’il est susceptible de se produire dans ma vie.

“Mais je ne vois pas cela comme une mesure à court terme ou quoi que ce soit qui soit à l’ordre du jour de si tôt”, a déclaré Ardern.

Elle a dit que devenir une république n’était pas quelque chose dont son gouvernement prévoyait de discuter à tout moment.

“Comme je l’ai dit, en grande partie parce que je n’ai jamais ressenti l’urgence”, a déclaré Ardern. « Il y a tellement de défis auxquels nous sommes confrontés. C’est un débat vaste et important. Je ne pense pas que ce soit un événement qui se produirait ou devrait se produire rapidement.

De nombreuses personnes en Nouvelle-Zélande ont émis l’hypothèse dans le passé que le débat sur la république ne prendrait de l’ampleur qu’après la mort d’Elizabeth, étant donné à quel point elle était aimée de tant de personnes.

Ardern a déclaré qu’elle n’avait pas établi de lien entre les deux événements : “Je ne l’ai jamais attaché de cette manière”, a-t-elle déclaré.

Ardern a également annoncé lundi que la Nouvelle-Zélande marquerait la mort d’Elizabeth par un jour férié le 26 septembre. La nation organisera également un service commémoratif d’État le même jour dans la capitale, Wellington.

Ardern a déclaré qu’Elizabeth était une personne extraordinaire et que de nombreux Néo-Zélandais apprécieraient l’opportunité de marquer sa mort et de célébrer sa vie.

“En tant que reine de Nouvelle-Zélande et souveraine bien-aimée depuis plus de 70 ans, il est approprié que nous marquions sa vie de service public dévoué avec un service commémoratif d’État et un jour férié unique”, a déclaré Ardern.

Ardern a déclaré qu’elle partirait cette semaine pour la Grande-Bretagne pour assister aux funérailles d’Elizabeth.

Nick Perry, l’Associated Press