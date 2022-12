Le Premier ministre néo-zélandais Ardern déclare que la Chine est devenue “plus affirmée”

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Réfléchissant à ses cinq années à la tête de la Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que la Chine était sans aucun doute devenue plus affirmée dans la région au cours de cette période, mais a averti que l’établissement de relations avec les petites nations du Pacifique ne devrait pas devenir un jeu de surenchère.

Dans une interview conjointe jeudi avec l’Associated Press et l’Australian Associated Press, Ardern a déclaré que la Chine avait changé ces dernières années sous le président Xi Jinping.

“Je pense que si je prends du recul et regarde la région dans son ensemble et certains des changements que nous avons vus dans notre région, vous voyez une Chine plus affirmée”, a déclaré Ardern.

« Et regardez, il y aura toute une série de raisons à cela. Leur intégration dans l’économie régionale, la croissance de la Chine, la croissance de sa classe moyenne, tout un éventail de raisons », a-t-elle déclaré. « Mais vous avez également vu une approche plus affirmée sur un certain nombre de questions et de relations différentes. Cela a donc sans aucun doute changé au cours de mon mandat.

Cette année, la Chine a pris des mesures géopolitiques audacieuses dans le Pacifique, d’abord en signant un pacte de sécurité avec les Îles Salomon, puis en essayant – sans succès – d’amener 10 pays du Pacifique à signer un accord global couvrant tout, de la sécurité à la pêche.

Ces mesures ont profondément inquiété certains pays du Pacifique et démocraties occidentales, dont les États-Unis. Mais Ardern a rejeté les critiques selon lesquelles la Nouvelle-Zélande n’avait pas suffisamment fait sentir sa présence cette année alors que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi visitait les nations du Pacifique pour courtiser son influence.

«Je pense que si vous prenez une mesure d’une relation comme étant uniquement: À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une visite politique? Ce n’est pas la mesure d’une relation », a déclaré Ardern. “Nos relations dans la région du Pacifique sont des relations familiales parce que nous sommes une famille, nous sommes du Pacifique.”

Elle a dit que ces relations ont été établies au niveau communautaire.

“Je pense donc que nous devons être très prudents quant au fait de traiter nos relations comme s’il s’agissait en quelque sorte d’une surenchère”, a déclaré Ardern. “Vous devez être cohérent dans votre présence, et la Nouvelle-Zélande l’a été.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle recommandait aux agriculteurs et aux autres exportateurs de trouver des marchés en dehors de la Chine, qui achète plus d’un quart des exportations néo-zélandaises, Ardern a répondu que c’était une question de résilience.

“Depuis notre arrivée au pouvoir, nous nous sommes en fait concentrés sur ce qui était auparavant qualifié de diversification, mais ce que je dirais, c’est la résilience”, a déclaré Ardern.

“Nous avons vu à travers COVID qu’en fait, quelle que soit la raison, si vous voyez un changement dans un marché où vous avez eu un marché dominant pour n’importe quel bien ou service, cela peut être problématique”, a-t-elle déclaré. “Si vous avez un problème de chaîne d’approvisionnement, cela peut entraîner toute une série de problèmes. Donc, pour nous, il s’agit de résilience.

Les Maoris autochtones de Nouvelle-Zélande continuent d’être représentés de manière disproportionnée dans les statistiques négatives allant de la pauvreté des enfants aux taux d’incarcération. Interrogée sur son bilan avec les Maoris, Ardern a déclaré que son gouvernement avait fait des progrès.

“Nous venons de traverser ou sommes au milieu d’une énorme crise économique, et pourtant nous avons l’un des taux de chômage maoris les plus bas que nous ayons vus”, a déclaré Ardern.

Elle a déclaré que les Maoris voulaient de bons soins de santé, des opportunités d’éducation décentes et des logements pour leurs communautés – toutes choses que son gouvernement s’efforçait de fournir.

Mais Ardern a également reconnu qu’elle avait été confrontée à des réactions négatives sur certaines questions autochtones controversées. Ceux-ci incluent tout, des règlements négociés dans le cadre du document fondateur de la Nouvelle-Zélande, le Traité de Waitangi, à une poussée pour enseigner plus d’histoire et de langue maories dans les écoles.

“Le changement est toujours difficile”, a déclaré Ardern. « Le changement apportera toujours de l’opposition. Mais en fait, je suis fier de ce que nous avons fait. Il est toujours important d’essayer de continuer à amener des gens avec vous. Et chaque fois que vous ferez ces pas, il y aura ceux qui ne seront pas d’accord avec ça.

Ardern fait face à des élections générales l’année prochaine alors qu’elle brigue un troisième mandat. Elle est passée d’une victoire écrasante aux proportions historiques il y a deux ans à maintenant derrière ses rivaux conservateurs dans les sondages.

« La politique consiste à régler les problèmes. Nous avons eu quelques problèmes de plus que la plupart que nous avons dû résoudre », a déclaré Ardern.

Elle a dit qu’elle s’attend à ce que la course électorale se concentre sur l’économie, alors que les récessions frappent les nations du monde entier.

«En ce moment, les gens ressentent un sentiment d’anxiété. Ils ressentent un sentiment d’anxiété face à l’inconnu de ce qui est devant nous », a déclaré Ardern. « Je pense qu’il est important que nous reconnaissions : Oui, cela a été difficile et ce le sera. Mais aussi, nous en savons assez sur ce qui nous attend pour savoir que nous allons nous en sortir.

Nick Perry, l’Associated Press