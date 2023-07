Le Premier ministre néerlandais remet sa démission alors que le gouvernement s’effondre sur la migration

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rendu visite au roi samedi pour remettre la démission de sa coalition de quatre partis et mettre les Pays-Bas profondément divisés sur la bonne voie pour des élections générales plus tard cette année.

Le roi Willem-Alexander est revenu de vacances en famille en Grèce pour rencontrer Rutte, qui s’est rendu au palais dans son break Saab pour la réunion afin d’expliquer la crise politique qui a renversé son administration.

Rutte a refusé de répondre aux questions des journalistes alors qu’il s’éloignait de la réunion qui a duré plus d’une heure, affirmant que les discussions avec le monarque étaient privées.

La question controversée de la maîtrise de la migration qui trouble les pays d’Europe depuis des années a été la dernière pierre d’achoppement qui a fait tomber le gouvernement Rutte vendredi soir, exposant les profondes différences idéologiques entre les quatre partis qui composaient la coalition inquiète.

Maintenant, il est susceptible de dominer la campagne pour une élection qui est encore dans des mois.

« Nous sommes le parti qui peut garantir une majorité pour restreindre considérablement le flux de demandeurs d’asile », a déclaré Geert Wilders, chef du Parti anti-immigration pour la liberté, qui a soutenu la première coalition minoritaire de Rutte il y a 13 ans, mais qui l’a finalement fait tomber. .

Les partis d’opposition de gauche veulent également faire l’élection pour s’attaquer aux problèmes qu’ils accusent Rutte de ne pas résoudre de manière adéquate – du changement climatique à une pénurie chronique de logements et à l’avenir du secteur agricole de plusieurs milliards d’euros (-dollars).

Le chef du Parti socialiste, Lilian Marijnissen, a déclaré à la chaîne de télévision néerlandaise NOS que l’effondrement du gouvernement Rutte était « une bonne nouvelle pour les Pays-Bas. Je pense que tout le monde a senti que ce Cabinet était fini. Ils ont créé plus de problèmes qu’ils n’en ont résolus.

Malgré les divisions entre les quatre partis du gouvernement Rutte, celui-ci restera au pouvoir en tant qu’administration intérimaire jusqu’à ce qu’une nouvelle coalition soit formée, mais n’adoptera pas de nouvelles lois majeures.

« Vu les défis de l’époque, une guerre sur ce continent, personne ne profite d’une crise politique », a tweeté Sigrid Kaag, leader du parti centriste et pro-Europe D66.

Rutte, le plus ancien premier ministre des Pays-Bas et un vétéran de la construction de consensus, semblait être celui qui était prêt à torpiller son quatrième gouvernement de coalition avec des exigences strictes dans les négociations sur la manière de réduire le nombre de migrants demandant l’asile dans son pays.

Rutte a négocié pendant des mois un ensemble de mesures visant à réduire le flux de nouveaux migrants arrivant dans le pays de près de 18 millions de personnes. Les propositions auraient inclus la création de deux classes d’asile – une temporaire pour les personnes fuyant les conflits et une permanente pour les personnes essayant d’échapper à la persécution – et la réduction du nombre de membres de la famille autorisés à rejoindre les demandeurs d’asile aux Pays-Bas. L’idée de bloquer les membres de la famille a été fortement combattue par le parti de la coalition minoritaire ChristenUnie.

« Je pense que des tensions inutiles ont été introduites » dans les pourparlers, a déclaré Kaag.

Pieter Heerma, le chef du partenaire de la coalition, les chrétiens-démocrates, a qualifié l’approche de Rutte dans les pourparlers de « presque imprudente ».

La chute du gouvernement survient quelques mois seulement après qu’un nouveau parti populiste pro-agriculteur, le Mouvement des agriculteurs citoyens, connu sous son acronyme néerlandais BBB, a choqué l’establishment politique en remportant les élections provinciales. Le parti est déjà le plus grand bloc au Sénat néerlandais et constituera une menace sérieuse pour le Parti populaire de Rutte pour la liberté et la démocratie.

La chef du BBB, Caroline van der Plas, a déclaré que son parti dépoussiérerait ses affiches de campagne du vote provincial et repartirait.

« La campagne est lancée ! » Van der Plas a déclaré dans un tweet montrant les partisans de son parti accrocher des drapeaux et des bannières à des lampadaires.