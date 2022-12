Le Premier ministre néerlandais présente ses excuses pour 250 ans d’esclavage

Daniel Pier, NurPhoto via Getty Images

Le Premier ministre néerlandais a présenté ses excuses pour 250 ans d’implication des Pays-Bas dans l’esclavage.

À l’apogée de son empire colonial, les Provinces-Unies connues aujourd’hui sous le nom de Pays-Bas possédaient des colonies comme le Suriname, l’île caribéenne de Curaçao, l’Afrique du Sud et l’Indonésie.

Il a qualifié l’esclavage de crime contre l’humanité.

Lundi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officiellement présenté ses excuses pour 250 ans d’implication des Pays-Bas dans l’esclavage, le qualifiant de “crime contre l’humanité”.

Les excuses surviennent près de 150 ans après la fin de l’esclavage dans les colonies d’outre-mer du pays européen, qui comprenaient le Suriname et des îles comme Curaçao et Aruba dans les Caraïbes et l’Indonésie à l’Est.

“Aujourd’hui, au nom du gouvernement néerlandais, je présente mes excuses pour les actions passées de l’Etat néerlandais”, a déclaré Rutte dans un discours à La Haye.

“Nous, qui vivons ici et maintenant, ne pouvons que reconnaître et condamner l’esclavage dans les termes les plus clairs comme un crime contre l’humanité”, a-t-il déclaré.

Les ministres néerlandais se sont rendus dans sept anciennes colonies d’Amérique du Sud et des Caraïbes pour l’événement.

Sigrid Kaag, ministre néerlandaise des Finances et vice-Premier ministre, a déclaré lors d’une visite officielle au Suriname la semaine dernière qu’un “processus” commencerait menant à “un autre moment incroyablement important le 1er juillet de l’année prochaine”.

Les descendants de l’esclavage néerlandais célébreront ensuite 150 ans de libération de l’esclavage lors d’une célébration annuelle appelée “Keti Koti” (Briser les chaînes) en surinamais.

Mais le plan a suscité la controverse, des groupes et certains des pays concernés critiquant cette décision comme précipitée et affirmant que le manque de consultation par les Pays-Bas ressemblait à une attitude coloniale.

Mais Rutte, dans son discours de lundi, a déclaré que choisir le bon moment était une “affaire compliquée”.

“Il n’y a pas un seul bon moment pour tout le monde, pas un seul bon mot pour tout le monde, pas un seul bon endroit pour tout le monde”, a-t-il déclaré.

‘Âge d’or?

Les Néerlandais ont financé leur «âge d’or» de l’empire et de la culture aux XVIe et XVIIe siècles en expédiant environ 600 000 Africains dans le cadre de la traite des esclaves, principalement vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes.

À l’apogée de son empire colonial, les Provinces-Unies connues aujourd’hui sous le nom de Pays-Bas possédaient des colonies comme le Suriname, l’île caribéenne de Curaçao, l’Afrique du Sud et l’Indonésie, où la Compagnie néerlandaise des Indes orientales était basée au XVIIe siècle.

Ces dernières années, les Pays-Bas ont été aux prises avec le fait que leurs musées et leurs villes historiques remplis de Rembrandt et de Vermeer ont été en grande partie construits sur le dos de cette brutalité.

Stimulé par le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, il a également soulevé des questions sur le racisme dans la société néerlandaise.

La pression a augmenté chez nous, les villes d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht s’excusant officiellement pour la traite des esclaves.

Rutte avait longtemps résisté, affirmant auparavant que la période de l’esclavage était trop ancienne et que des excuses enflammeraient les tensions dans un pays où l’extrême droite reste forte.

Il a maintenant changé de tactique, mais cela n’a pas plu à tout le monde.

“Les esclaves”

Le Premier ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs, a déclaré samedi aux médias néerlandais que l’île n’accepterait pas d’excuses néerlandaises si elles étaient présentées lundi.

“Permettez-moi de préciser que nous n’accepterons pas d’excuses tant que notre comité consultatif n’en aura pas discuté et que nous en avons discuté en tant que pays”, a-t-elle déclaré.

Le fait qu’un autre ministre néerlandais envoyé au Suriname, Franc Weerwind, soit lui-même d’origine surinamaise a suscité des critiques de la part du groupe de restitution de l’esclavage là-bas au motif qu’il est un “descendant d’esclaves”.

Lundi, les ministres du cabinet néerlandais se rendraient au Suriname, à Bonaire, à Sint Maarten, à Aruba, à Curaçao, à Saba et à Saint-Eustache pour “discuter de la réponse du cabinet et de son importance sur place avec les personnes présentes” après le discours de Rutte, a indiqué le gouvernement.

L’esclavage a été officiellement aboli au Suriname et dans d’autres terres détenues par les Néerlandais le 1er juillet 1863, mais la pratique n’a vraiment pris fin qu’en 1873 après une période de “transition” de 10 ans.

Les groupes de commémoration de l’esclavage disent que toute excuse devrait venir le 150e anniversaire de cette date, en 2023, au lieu de la date “arbitraire” du 19 décembre de cette année.