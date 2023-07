Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte quitte la politique après la chute du gouvernement

Le quadruple Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé son départ de la politique après l’effondrement consécutif de son gouvernement de coalition sur l’immigration.

Sa décision signifie la fin de plus de 13 ans au pouvoir pour le leader conservateur parfois surnommé « Teflon Mark » car les scandales qui ont tourmenté ses quatre administrations différentes ne lui ont pas collé.

Le chef du gouvernement néerlandais le plus ancien a déclaré lundi matin lors d’un débat parlementaire d’urgence qu’il ne conduirait pas son parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) aux élections générales prévues en novembre et qu’il quitterait plutôt la politique après le vote.

Rutte a déclaré : « Ces derniers jours, les gens ont spéculé sur ce qui me motive, et la seule réponse est : les Pays-Bas. Ma position à cet égard est maintenant complètement inadaptée. Hier matin, j’ai pris la décision de ne plus être disponible pour diriger la liste VVD. Quand un nouveau gouvernement prendra le pouvoir, je quitterai la politique.

La coalition s’est effondrée face aux projets de Rutte de resserrer les restrictions au regroupement des familles de demandeurs d’asile, dans le but de limiter le nombre ou les arrivées après le scandale de la surpopulation. Il avait annoncé vendredi soir que son gouvernement quadripartite s’était effondré sur la question de l’asile et des différences « insurmontables ».

L’immigration est devenue l’un des problèmes les plus controversés aux Pays-Bas depuis l’automne dernier, lorsqu’il y a eu des scènes désespérées dans un centre d’enregistrement à Ter Apel, avec des gens dormant dehors pendant des jours et un bébé mourant dans une salle de sport bondée.

Rutte restera à la tête d’un gouvernement intérimaire incapable de prendre des décisions sur des questions controversées telles que la construction de logements, la pollution, la crise du coût de la vie et l’asile jusqu’à ce qu’un successeur soit en place après les élections.

Les applaudissements pour le long mandat de Rutte sont venus de l’industrie, des proches de 196 ressortissants néerlandais tués dans l’abattage de l’avion de ligne MH17 au-dessus de l’est de l’Ukraine en 2014, ainsi que des députés de l’opposition.

Rutte, 56 ans, a déclaré avoir des « sentiments mitigés » mais c’était « aussi un soulagement de passer le relais ». Il n’était pas intéressé par un travail comme diriger l’OTAN, a-t-il dit, mais pourrait bien étendre son travail d’enseignement de la citoyenneté dans une école locale à deux jours au lieu d’un.

GreenLeft a retiré lundi la motion de censure à Rutte en tant que Premier ministre par intérim, son chef Jesse Klaver affirmant qu’il avait fait passer « les intérêts du pays en premier » avec sa décision d’annoncer sa sortie de la politique.

Le résultat des élections générales attendues pour la mi-novembre est imprévisible dans le système néerlandais fragmenté et multipartite, où la confiance dans le gouvernement est au plus bas.

Après la démission du gouvernement Rutte, le PVV anti-immigration d’extrême droite dirigé par Geert Wilders a commencé à faire campagne et les drapeaux ont été sortis pour le Mouvement paysan-citoyen (BBB) ​​de Caroline van der Plas, vainqueur surprise des élections provinciales de mars. Le populiste de droite BBB fonctionne sur un ticket pro-agriculteur à un moment où les Pays-Bas doivent réduire drastiquement la pollution à base d’azote.

Wopke Hoekstra, le chef de l’Appel chrétien-démocrate, le parti agricole traditionnel, a déjà déclaré qu’il ne conduirait pas le CDA aux élections après un effondrement du soutien cette année.

GreenLeft et Labour ont déclaré ce week-end qu’ils demanderaient à leurs membres de former une coalition de gauche avant les élections.