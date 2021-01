Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui dénigre le BREXIT, a été contraint de démissionner en raison d’un scandale concernant les allocations familiales.

M. Rutte, un critique ouvert du choix de la Grande-Bretagne de quitter l’UE, a démissionné aujourd’hui après que des milliers de parents aux Pays-Bas ont été accusés à tort de fraude aux allocations familiales.

Les quatre partis de la coalition au pouvoir ont démissionné aujourd’hui après avoir accepté la responsabilité du scandale, bien que le gouvernement restera intérimaire pour gérer la crise des coronavirus.

Une enquête parlementaire du mois dernier a révélé qu’environ 10 000 familles aux Pays-Bas ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales et contraintes de rembourser des dizaines de milliers d’euros – laissant nombre d’entre elles en ruine financière.

Rutte a été hué alors qu’il sortait à vélo des bâtiments gouvernementaux de La Haye pour remettre officiellement sa démission au roi des Pays-Bas Willem-Alexander au palais Huis ten Bosch, rapporte l’AFP.

Le bureau fiscal néerlandais a également déclaré que de nombreuses familles étaient ciblées en raison de leur nationalité ethnique ou de leur double nationalité.

Orlando Kadir, un avocat représentant environ 600 familles dans un procès contre des politiciens, a déclaré que des personnes avaient été ciblées « en raison du profilage ethnique par des bureaucrates qui avaient choisi leurs noms d’apparence étrangère ».

Dans une déclaration, M. Rutte a déclaré: «Nous sommes convaincus que si tout le système a échoué, nous devons tous assumer la responsabilité, et cela a conduit à la conclusion que je viens d’offrir au roi, la démission de tout le gouvernement. «

Des partis rivaux de tous les horizons politiques ont déclaré que le Parti populaire conservateur pour la liberté de M. Rutte avait présidé plus d’une décennie d ‘«injustice sans précédent».

LIGNE BREXIT

M. Rutte a déclenché une dispute diplomatique en février 2019 après avoir qualifié la Grande-Bretagne de «pays en déclin».

Il a déclaré à El Pais: «Le Royaume-Uni restera affaibli par le Brexit.

«Ce ne sont ni les États-Unis ni l’UE. Il est trop petit pour apparaître seul sur la scène mondiale. »

Mais Theresa May a riposté aux propos de l’époque, son porte-parole soulignant le statut continu de la Grande-Bretagne en tant que premier endroit en Europe pour faire des affaires.

Il a dit: «Je ne suis pas du tout d’accord. L’emploi est à un niveau record, les exportations sont à un niveau record, les entreprises continuent d’investir au Royaume-Uni.

La démission de M. Rutte a déclenché une crise politique pour la coalition au pouvoir, avec une augmentation des infections à coronavirus et des élections générales dans deux mois.

Même si le soutien public aux mesures du gouvernement Covid-19 a diminué ces dernières semaines, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Rutte est toujours en tête des sondages d’opinion avant le vote du 17 mars.

Les Pays-Bas sont actuellement strictement confinés et ont signalé plus de 900 000 infections et 12 868 décès depuis le début de la pandémie.