Le couvre-feu nocturne fraîchement imposé et mal reçu doit rester pour freiner la propagation du Covid-19, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, condamnant les manifestations contre ce dernier comme «violence criminelle» et promettant de traiter les participants en conséquence.

Les nouvelles restrictions sont entrées en vigueur ce week-end, déclenchant une vague de violentes manifestations à travers les Pays-Bas. S’adressant aux journalistes à La Haye lundi, Rutte a condamné les troubles, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une véritable manifestation.

« Cela n’a rien à voir avec la protestation, c’est de la violence criminelle et nous la traiterons comme telle », Rutte a déclaré, tout en réitérant la nécessité des restrictions.

Le pays est entré dans son tout premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale samedi soir. Les règles ont été immédiatement enfreintes à plusieurs endroits, les manifestants incendiant même un site d’essai de Covid-19.

Aussi sur rt.com Des jeunes chahuteurs mettent le feu au site d’essai de Covid-19 aux Pays-Bas alors que le couvre-feu nocturne déclenche des troubles (VIDEOS)

La violence s’est intensifiée tout au long de dimanche et s’est étendue à travers le pays. Dans la capitale d’Amsterdam, une manifestation de masse non autorisée s’est rapidement transformée en affrontements entre la foule anti-couvre-feu et les forces de l’ordre, les manifestants tentant d’ériger des barricades dans les rues, mettant le feu à des objets et jetant divers projectiles aux officiers.

La réponse de la police à travers les Pays-Bas a été robuste, avec plusieurs canons à eau, une police montée et des unités canines déployées contre la foule. Des centaines de manifestants ont été arrêtés à la suite des troubles.

Alors que les autorités néerlandaises ont utilisé une approche plus détendue pour gérer la pandémie par rapport à la plupart des pays du monde en 2020, la situation a changé en décembre, lorsque les cas de Covid-19 ont augmenté et que le gouvernement a commencé à appliquer des mesures plus strictes.

Aussi sur rt.com Affrontements, incendies criminels et arrestations massives alors que la police anti-émeute lutte pour contenir la rage anti-lockdown aux Pays-Bas (VIDEOS)

Le décompte des coronavirus dans le pays, dont la population s’élève à plus de 17 millions d’habitants, approche régulièrement la barre du million, tandis que plus de 13500 personnes ont déjà succombé à la maladie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!