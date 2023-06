Le Premier ministre Narendra Modi salue les tireurs indiens après les exploits de la Coupe du monde junior

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité samedi les tireurs indiens pour leur impressionnante performance lors de la Coupe du monde junior ISSF 2023 qui s’est récemment terminée.

L’Inde a terminé jeudi en tête du classement de la Coupe du monde junior avec une récolte de 15 médailles, dont six d’or, six d’argent et trois de bronze à Suhl, en Allemagne.

« Nos tireurs continuent de nous rendre fiers ! Incroyable performance de l’Inde à la Coupe du monde junior ISSF 2023 avec un total de 15 médailles et émergeant en tête du tableau des médailles. Chaque victoire témoigne de la passion, du dévouement et de l’esprit de nos jeunes athlètes. Meilleurs vœux à eux », a déclaré PM Modi dans un tweet.

Dans une réalisation louable, l’Inde a terminé en tête de toutes les Coupes du monde et championnats du monde juniors ISSF organisés depuis 2019.

Les médaillés d’or de l’édition 2023 pour l’Inde comprenaient Sainyam dans le pistolet à air comprimé féminin de 10 m, Dhanush Srikanth dans la carabine à air comprimé de 10 m masculin, Amanpreet Singh dans le pistolet masculin de 25 m, Abhinav Shaw et Gautami Bhanot dans l’équipe mixte de carabine à air comprimé de 10 m, Gautami, Swati Chowdhury et Sonam Maskar dans l’équipe féminine de carabine à air comprimé à 10 m et Megana Sadula, Payal Khatri et Simranpreet Kaur Brar dans les épreuves féminines par équipe de pistolet à 25 m.

