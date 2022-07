Le Premier ministre Narendra Modi salue Gururaja Poojary pour sa médaille de bronze

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué Gururaja Poojary pour avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. Gururaja a fait preuve de courage et de détermination lors de l’épreuve masculine d’haltérophilie des 61 kg samedi pour devenir le deuxième médaillé de l’Inde dans le CWG en cours.

Le Premier ministre Modi a été impressionné par la performance de Gururaja et a déclaré que le joueur de 30 ans avait fait preuve d’une grande résilience et de détermination pendant la compétition.

“Ravi de la réalisation de P. Gururaja ! Félicitations à lui pour avoir remporté le bronze aux Jeux du Commonwealth. Il a fait preuve d’une grande résilience et d’une grande détermination. Je lui souhaite de nombreuses autres étapes dans son parcours sportif », a écrit le Premier ministre Narendra Modi sur Twitter.

Gururaja, médaillé d’argent au CWG 2018 à Gold Coast, a soulevé un total de 269 kg (118 kg + 151 kg) à Birmingham pour terminer à la troisième place.

Le Malais Aznil Bin Bidin Muhamad a décroché la médaille d’or avec une levée record des Jeux de 285 kg (127+158). Morea Baru de Papouasie-Nouvelle-Guinée a décroché la médaille d’argent avec une levée totale de 273 kg (121+152).

Il s’agissait de la deuxième médaille de l’Inde lors de l’édition en cours des Jeux après que Sanket Sagar ait remporté une médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg masculins.

Après avoir soulevé 118 kg dans le round arraché, Gururaja a commencé le round clean and jerk avec un lift de 144 kg et l’a suivi avec 148 kg lors de la deuxième tentative. Alors qu’il a battu son record personnel en soulevant 151 kg lors de sa troisième tentative pour sceller la médaille de l’Inde. Sa portance totale cumulée était de 269 kg.

Le joueur de 30 ans appartient à Udupi, Karnataka et est issu d’un milieu modeste. Il a commencé l’haltérophilie pendant ses études universitaires en 2010. En 2015, il a rejoint l’armée de l’air. Il a été embarqué dans le camp national indien en 2016.

Plus tôt, le Premier ministre Modi a salué Sargar pour sa médaille d’argent et a qualifié sa performance d ‘”exceptionnelle” après que le joueur de 21 ans se soit gravement blessé au coude lors d’une deuxième tentative en épaulé-jeté. Malgré la douleur, Sargar a surpris tout le monde en optant pour la troisième et dernière tentative mais a fini par aggraver la blessure.

« Effort exceptionnel de Sanket Sargar ! Sa mise en sac de la prestigieuse médaille d’argent est un excellent début pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth. Félicitations à lui et meilleurs vœux pour tous les projets futurs », a tweeté Modi samedi.

