Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera aux participants de “Jaipur Mahakhel”

Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera dimanche aux participants du “Jaipur Mahakhel” par visioconférence.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que l’événement était organisé dans la capitale du Rajasthan par le député de Lok Sabha de Jaipur Rural et ancien ministre de l’Union Rajyavardhan Singh Rathore.

Le ‘Mahakhel’ (méga sport), qui se concentre cette année sur la compétition de Kabaddi, a débuté le 12 janvier à l’occasion de la Journée nationale de la jeunesse et a vu la participation de plus de 6 400 jeunes et sportifs de plus de 450 grammes de panchayats, municipalités et quartiers des huit régions d’assemblée législative de la circonscription.

A LIRE AUSSI | Khelo India Youth Games: Haryana passe au sommet du décompte des médailles avec 7 médailles d’or en boxe

L’organisation de l’événement offre aux jeunes de Jaipur l’occasion de montrer leurs talents sportifs et les motive également à faire du sport une option de carrière, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)