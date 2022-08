Le Premier ministre Narendra Modi loue Satwik-Chirag après que le duo a décroché l’or au CWG

Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont écrit l’histoire lundi et ont décroché la médaille d’or pour l’Inde en double masculin aux Jeux du Commonwealth de 2022 après avoir battu la paire anglaise de Ben Lane et Sean Vendy. Le duo indien a produit un spectacle dominant lors de l’affrontement au sommet pour surclasser ses adversaires 21-15, 21-13 en matchs consécutifs.

Ils sont devenus la première paire indienne à remporter la médaille d’or dans la catégorie double masculin aux Jeux du Commonwealth.

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité le duo et a salué leur travail d’équipe et leurs compétences pour décrocher la médaille d’or lors d’un méga événement.

« Le contingent indien de badminton a redéfini le succès et l’excellence. Superbe démonstration de travail d’équipe et de compétences par @satwiksairaj et @Shettychirag04. Fier d’eux d’avoir remporté la médaille d’or. Puissent-ils continuer à gagner plus de lauriers pour l’Inde dans les temps à venir. # Cheer4India », a tweeté le Premier ministre Modi.

C’était une affaire unilatérale où le duo anglais manquait de cohérence car ils jouaient bien par morceaux mais ne parvenaient pas à égaler l’intensité de Satwik et Chirag.

Satwik et Chirag faisaient partie de l’équipe indienne qui a remporté le titre historique de la Coupe Thomas plus tôt cette année à Bangkok. Ils ont également participé à l’épreuve par équipes mixtes des Jeux du Commonwealth de 2022, où l’Inde a terminé avec une médaille d’argent après avoir perdu contre la Malaisie en finale.

Plus tôt lundi, l’as navetteur PV Sindhu et le jeune montant Lakshya Sen ont respectivement remporté la médaille d’or en simple féminin et en simple masculin.

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé Sindhu – Champion des champions, alors qu’il félicitait l’as du volant pour avoir remporté l’or à Birmingham.

« Le phénoménal @Pvsindhu1 est un champion des champions ! Elle montre à plusieurs reprises ce qu’est l’excellence. Son dévouement et son engagement sont impressionnants. Félicitations à elle pour avoir remporté la médaille d’or au CWG. En lui souhaitant le meilleur pour ses projets futurs. # Cheer4India », a écrit PM Modi.

