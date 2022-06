Le Premier ministre Narendra Modi lancera le relais de la flamme pour la 44e Olympiade d’échecs le 19 juin

Le Premier ministre Narendra Modi lancera le relais de la torche historique de la 44e Olympiade d’échecs le 19 juin, marquant le départ du relais à 17 heures depuis le stade Indira Gandhi de Delhi. Il s’adressera également à l’assemblée à cette occasion.

Le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, remettra le flambeau au Premier ministre Modi, qui le remettra à son tour au grand maître Viswanathan Anand.

Partant de la capitale nationale, le relais historique de la flamme olympique parcourra le pays (75 villes en 40 jours) avant d’atteindre sa destination, Mahabalipuram, le 27 juillet. Leh, Srinagar, Jaipur, Surat, Mumbai, Bhopal, Patna, Kolkata, Gangtok , Hyderabad, Bengaluru, Thrissur, Port Blair et Kanyakumari seront parmi les 75 villes.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a introduit une tradition de relais de la flamme olympique pour son Olympiade à partir de l’événement de cette année et a nommé l’Inde comme point de départ de chaque édition, commémorant la popularité des échecs dans le pays d’origine du sport.

« Je suis vraiment excité de faire partie de ce moment historique. J’ai toujours été fasciné par le concept du relais de la flamme olympique et maintenant nous en avons aussi un aux échecs. Mais le plus étonnant, c’est qu’il partira toujours de l’Inde. Et en tant qu’Indien, je suis vraiment fier de ce fait », a déclaré le quintuple champion du monde Viswanathan Anand en s’adressant aux médias lors d’une conférence de presse à Delhi vendredi.

Le président de la Fédération indienne des échecs (AICF), Sanjay Kapoor, et le secrétaire de l’AICF et directeur de l’Olympiade, Bharat Singh Chauhan, étaient également présents à l’événement, ainsi que le chef de la stratégie de Tech Mahindra, Jagdish Mitra, et Mme Apoorva, secrétaire principale. Gouv. du Tamil Nadu.

« Le relais de la flamme olympique des échecs est un excellent moyen de populariser le sport en Inde. Nous avons veillé à ce qu’il visite et couvre tous les coins du pays, inspirant de nombreuses personnes. Ce sera une expérience unique pour tout le monde. Je pense que cela contribuera énormément à faire de l’Inde une puissance mondiale des échecs », a déclaré Chauhan.

« Ce relais de la flamme olympique ajoutera un chapitre d’or dans l’histoire du sport indien et, en commençant par l’Inde à chaque édition, il motivera des générations à adopter ce sport. Au nom de la fédération, nous remercions l’honorable Premier ministre Modi ji d’avoir accepté notre invitation. Des événements d’une telle envergure demandent beaucoup d’efforts et nous avons la chance d’avoir reçu le soutien de tous, y compris du gouvernement et d’autres parties prenantes », a ajouté le président de l’AICF, Kapoor.

La 44e édition du plus grand événement d’échecs au monde se tiendra à Mahabalipuram près de Chennai du 28 juillet au 10 août. En près de 100 ans d’histoire de l’Olympiade d’échecs, c’est la première fois que l’Inde accueillera cet événement prestigieux.

