Le Premier ministre Narendra Modi félicite Sudhir et M Sreeshankar pour avoir remporté des médailles au CWG 2022

Vendredi, le Premier ministre indien Narendra Modi a publié des messages de félicitations pour les médaillés des Jeux du Commonwealth 2022, le para-haltérophile Sudhir et le sauteur en longueur Murali Sreeshankar. Sudhir a remporté une médaille d’or tandis que Sreeshankar a décroché une médaille d’argent le septième jour du CWG en cours à Birmingham pour ajouter au décompte de l’Inde.

Sudhir, 27 ans, a soulevé 208 kg lors de sa première tentative avant de l’augmenter à 212 kg lors de sa deuxième tentative pour récolter 134,5 points et battre le record des Jeux.

“Un bon début pour le décompte des médailles para-sportives CWG 2022 par Sudhir ! Il remporte une prestigieuse médaille d’or et montre une fois de plus son dévouement et sa détermination. Il a toujours été performant sur le terrain. Félicitations et meilleurs vœux à lui pour tous les projets à venir », a tweeté Modi vendredi.

Il a ensuite salué Sreeshankar pour avoir remporté la médaille d’argent au saut en longueur masculin.

Modi a tweeté, « M. La médaille d’argent de Sreeshankar au CWG est spéciale. C’est après des décennies que l’Inde a remporté une médaille en saut en longueur masculin au CWG. Sa performance est de bon augure pour l’avenir de l’athlétisme indien. Félicitations à lui. Puisse-t-il continuer à exceller dans les temps à venir.

Sreeshankar est le quatrième Indien à avoir remporté une médaille CWG en saut en longueur. Le joueur de 23 ans est le premier athlète indien masculin à faire de même, remportant la médaille avec un effort de 8,08 m en finale.

