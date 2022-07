Le Premier ministre Narendra Modi félicite PV Sindhu d’avoir remporté le premier titre de l’Open de Singapour

La superstar indienne du badminton PV Sindhu a remporté dimanche son premier titre féminin à l’Open de Singapour après avoir battu la médaillée d’or en titre des Championnats d’Asie Wang Zhi Yi en trois matchs. Le Premier Narendra Modi a exprimé ses souhaits via les réseaux sociaux, qualifiant Sindhu d ‘”inspiration pour les joueurs à venir”.

Sindhu a battu Wang, 22 ans, 21-9, 11-21, 21-15 pour remporter son troisième titre de la saison.

Open de Singapour : PV Sindhu sacré champion

“Je félicite PV Sindhu d’avoir remporté son tout premier titre à l’Open de Singapour”, a déclaré le Premier ministre Modi sur son compte Twitter officiel.

“Elle a encore une fois démontré son talent sportif exceptionnel et a remporté le succès. C’est un moment de fierté pour le pays et cela inspirera également les futurs joueurs », a-t-il ajouté.

je félicite @Pvsindhu1 en remportant son tout premier titre à l’Open de Singapour. Elle a une fois de plus démontré son talent sportif exceptionnel et remporté des succès. C’est un moment de fierté pour le pays et il inspirera également les futurs joueurs. https://t.co/VS8sSU7xdn — Narendra Modi (@narendramodi) 17 juillet 2022

Sindhu a déclaré qu’elle était bouleversée après avoir quitté le passé lors de ses récents tournois en quarts et en demi-finale et espère qu’après avoir franchi cet obstacle, elle maintiendra l’élan.

“Au cours des deux derniers tournois, il y a eu des matchs acharnés, et perdre en quarts de finale et en demi-finale était un peu bouleversant, mais chaque match comptait et j’ai finalement pu l’obtenir”, a déclaré Sindhu aux journalistes après sa victoire au titre.

“Je suis très heureux car après un long moment à venir ici à Singapour et gagner cela, cela signifie beaucoup pour moi. J’ai finalement franchi ce niveau, j’ai remporté la victoire maintenant et j’espère que le même rythme se poursuivra pour le reste des tournois et que je réussirai bien lors de l’événement à venir », a-t-elle ajouté.

Sindhu sera maintenant en action aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

« En ce moment, il est temps d’aller se détendre, puis de se concentrer sur les Jeux du Commonwealth et d’espérer que j’obtiendrai une médaille. Ensuite, nous avons les championnats du monde et l’Open du Japon, bien sûr, dans l’espoir d’une médaille également. Je dois être en forme physiquement et mentalement. Mon entraîneur de force et de conditionnement, Srikanth, est là avec moi, donc ça devrait aller », a déclaré le joueur de 27 ans.

Sindhu, qui a déjà une médaille d’argent et une de bronze en plus de la médaille d’or par équipe des Jeux du Commonwealth, sera cette fois favorite pour remporter la médaille d’or.

