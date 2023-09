Le Premier ministre Narendra Modi félicite l’équipe masculine de carabine à air comprimé 10 m et les rameurs indiens pour leur succès en Asie

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité l’équipe masculine de carabine à air comprimé de 10 m et les rameurs indiens pour avoir remporté des médailles pour l’Inde aux Jeux asiatiques. L’équipe masculine de carabine à air comprimé 10 m Rudrankksh Patil, Divyansh Panwar et Aishwary Pratap Tomar a écrit l’histoire et a remporté la médaille d’or pour l’Inde. La Troïka a tiré avec brio pour établir un nouveau record du monde de 1893,7 en route vers la victoire dans la compétition masculine par équipe à la carabine à air comprimé à 10 m.

Le Premier ministre Modi s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour féliciter les tireurs indiens.

« Nos fantastiques tireurs de l’équipe masculine de carabine à air comprimé 10 m, Rudrankksh Patil, Divyansh Panwar et Aishwary Pratap Tomar, ont remporté la médaille d’or d’une manière vraiment impressionnante en battant le record du monde », a-t-il posté sur X.

Le Premier ministre indien a également publié un message de félicitations pour les rameurs indiens qui ont décroché des médailles de bronze.

Les rameurs ont remporté des médailles de bronze dans les quadruples masculins et dans le quatre sans barreur masculin lundi et ont conclu leur campagne à Hangzhou avec cinq médailles au total – deux d’argent et trois de bronze. En termes de chiffres, il s’agit d’une amélioration par rapport à leur performance aux Jeux asiatiques de 2018 en Indonésie, où ils ont remporté trois médailles. Cependant, les rameurs indiens n’ont pas réussi à décrocher l’or à Hangzhou, alors qu’ils avaient réussi à le faire à Jakarta il y a cinq ans.

« Réalisation incroyable de l’équipe indienne en aviron quadruple de couple masculin aux Jeux asiatiques. Satnam Singh, Parminder Singh, Sukhmeet et Jakar Khan ont rendu notre nation fière en décrochant la médaille de bronze. Félicitations à eux », a écrit PM Modi sur X.

Le Premier ministre Modi a salué le « grand spectacle » de l’équipe féminine indienne en Chine et les a félicitées pour leur « grande victoire ».

« Quel grand spectacle de la part de notre équipe de cricket alors qu’elle remporte l’or au cricket féminin aux Jeux asiatiques. Le pays se réjouit de leur incroyable réussite », a déclaré le Premier ministre Modi cité par l’agence de presse PTI.

«Nos filles maintiennent également le drapeau tricolore haut dans l’arène sportive grâce à leur talent, leur courage, leurs compétences et leur travail d’équipe. Félicitations pour votre grande victoire », a-t-il ajouté.