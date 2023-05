Le Premier ministre Narendra Modi déclarera ouverte la troisième édition des Jeux universitaires de Khelo India le 25 mai

Le Premier ministre Shri Narendra Modi déclarera ouverts les Jeux universitaires Khelo India 2023 le 25 mai à 19 heures par vidéoconférence.

Le Premier ministre a mis l’accent sur le développement d’une culture du sport dans le pays et sur l’encouragement des jeunes à faire du sport. Divers programmes ont été lancés par le gouvernement pour soutenir les sportifs en herbe et des efforts ont été déployés pour renforcer l’écosystème sportif du pays. L’organisation des Khelo India University Games est un autre pas dans cette direction.

Cette année, la troisième édition des Khelo India University Games se tiendra du 25 mai au 3 juin dans l’Uttar Pradesh. Ces compétitions seront organisées à Varanasi, Gorakhpur, Lucknow et Gautam Buddha Nagar. Les Jeux verront la participation de plus de 4750 athlètes de plus de 200 universités, qui concourront dans 21 sports. La cérémonie de clôture des Jeux aura lieu à Varanasi le 3 juin.

La mascotte des Jeux s’appelle Jitu, qui représente Swamp Deer (Barasingha) – l’animal d’État de l’Uttar Pradesh.