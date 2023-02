Le Premier ministre Narendra Modi a reçu le maillot de Lionel Messi par le chef du YPF

Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a reçu un maillot de football argentin portant le nom de son capitaine vainqueur de la Coupe du monde, Lionel Messi.

Pablo Gonzalez, président argentin de YPF, a offert le maillot au premier ministre indien lors de la semaine de l’énergie en Inde à Bangalore.

Pablo Gonzalez, président d’YPF d’Argentine, a offert un maillot de football Lionel Messi au PM Modi en marge de la semaine de l’énergie en Inde à Bangalore pic.twitter.com/45SegRxfYR— ANI (@ANI) 6 février 2023

YPF est la société énergétique argentine détenue majoritairement par l’État, dont le siège est à Buenos Aires. La société pétrolière et gazière est un sponsor de longue date de l’AFA.

YPF a renouvelé son contrat avec l’AFA jusqu’en 2025 en 2020. Le partenariat permet à YPF de mener des activités promotionnelles et commerciales et Lionel Messi est devenu «l’image officielle du parrainage YPF-AFA» et était le visage de leur publicité.

Messi a été une figure clé de la campagne réussie de l’Argentine au Qatar, qui a aidé le club à remporter le trophée tant convoité de la Coupe du Monde de la FIFA après une longue attente.

C’était le troisième titre de la nation en Coupe du monde alors que l’Argentine battait la France dans une exposition exaltante de football, qui a nécessité une séance de tirs au but pour régler l’égalité.

Messi a été nommé meilleur joueur du tournoi et a reçu le ballon d’or pour la deuxième fois de sa carrière chargée de trophées, après ses exploits de l’année 2014, lorsque l’Argentine a perdu la finale contre l’Allemagne au Brésil.

L’Argentine a ouvert sa campagne de Coupe du monde avec une défaite choquante aux mains de l’Arabie saoudite, mais l’entraîneur-chef Lionel Scaloni a rallié ses hommes et a transformé leur fortune à partir de là.

Le septuple vainqueur du Balon D’Or a ouvert la voie alors que l’Argentine a remporté ses deux matches de phase de groupes contre le Mexique et la Pologne pour entrer en huitièmes de finale.

Ils ont battu l’Australie lors de leur premier match à élimination directe avant leur quart de finale houleux contre les Pays-Bas, que l’équipe sud-américaine a remporté aux tirs au but.

Messi et Cie ont dépassé Luka Modric et mené la Croatie 3-0 en demi-finale du tournoi avant de remporter la victoire contre la France pour remporter le titre de la manière la plus spectaculaire.

